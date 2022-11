Un poupon de Manawan décédé en raison de soins d’urgence reçus «trop tardivement»

Il est « fort probable » que le décès d’une fillette de sept mois originaire de Manawan au CHU Sainte-Justine en avril dernier aurait pu être évité si celle-ci n’avait pas reçu des soins d’urgence « trop tardivement », constate la coroner Géhane Kamel dans un rapport d’enquête dévoilé aujourd’hui.

Dans un document de cinq pages, la coroner analyse en détail les circonstances ayant mené le 4 avril dernier au décès de Niteïyah Chilton, qui avait alors ébranlé la communauté atikamekw de Manawan. Une enquête a alors rapidement été ouverte par le Bureau du coroner.

Trois jours avant le décès du poupon, les parents avaient communiqué avec l’infirmière du dispensaire de Manawan, dans la région de Lanaudière, parce que la fillette présentait des symptômes d’allure grippale. « On aurait dès lors suggéré de lui administrer de l’acétaminophène, mais aucune visite n’aurait été faite auprès de l’enfant », indique le rapport.

Le lendemain, l’enfant présente des convulsions fébriles et éprouve de la difficulté à respirer. Les parents, « extrêmement inquiets », réclament alors un transport hospitalier. L’infirmière de Manawan leur demande plutôt d’amener le poupon au dispensaire, « ce qu’ils font ».

L’infirmière appelle finalement un transport hospitalier auprès des équipes d’ambulanciers de Manawan à 20 h 59, mais ne reçoit aucun retour de leur part, celles-ci étant « en débordement ». Un appel est alors fait deux minutes plus tard auprès des équipes de Saint-Michel-des-Saints, un village de 2500 âmes de la MRC de Matawinie. Une équipe d’ambulanciers de ce secteur se met en route près de six minutes plus tard, « malgré la priorité 1 ».

Il faudra 1 h 48 aux ambulanciers pour arriver au dispensaire. Ceux-ci partent ensuite en direction de Joliette avec l’enfant 33 minutes plus tard. Ainsi, la fillette est arrivée à l’hôpital de Joliette à 2 h 30 du matin, le 3 avril, « soit 5 h 30 après l’appel initial au 911 », détaille Géhane Kamel.

En raison de l’état « précaire » de la fillette, qui était atteinte d’une méningite bactérienne, une demande est faite à 3 h 18 pour transférer celle-ci au CHU Sainte-Justine. L’établissement se trouve à environ une heure de route de l’hôpital de Joliette. Or, en raison de divers délais, le poupon arrive à l’hôpital montréalais à 5 h 32, « soit 8 h 30 après l’appel initial » aux services d’urgence, constate la coroner.

« Malgré les efforts de l’équipe médicale du CHU Sainte-Justine, le pronostic neurologique est sombre. Il est convenu avec les parents de cesser les traitements actifs », détaille le rapport. Le décès de la fillette sera ensuite constaté le 4 avril à 8 h 50 par un médecin du centre hospitalier.

Trois recommandations

« Dans ce contexte, et compte tenu de l’évaluation médicale initiale, il m’apparaît fort probable que des délais de cette importance ont eu un impact sur la survie de l’enfant et méritent qu’on réfléchisse à des moyens pour les réduire et ainsi éviter que cela ne se reproduise », tranche Géhane Kamel. Elle en vient à la conclusion que la fillette est décédée d’une méningite bactérienne « consécutivement à des soins d’urgence reçus trop tardivement ».

Afin d’éviter qu’un tel drame ne se reproduise dans le futur, la coroner émet trois recommandations. Elle presse d’abord le ministère de la Santé et des Services sociaux de mettre en branle son vaste projet de transformation des services pré-hospitaliers d’urgence, sur lequel il affirme travailler, afin de pouvoir implanter « dans les meilleurs délais » des services d’évacuation médicale par hélicoptère pour les patients « en condition critique » qui se trouvent « dans les régions éloignées ».

Une telle recommandation avait été mise dès 2009 par le coroner Jean Brochu à la suite de la mort par noyade d’une enfant de deux ans de la communauté, Jaylia Jacob. La communauté atikamekw a d’ailleurs entamé des discussions avec Airmedic dans les derniers mois pour avoir un héliport et offrir des services de transport médical par la voie aérienne, relève le chef de la communauté atikamekw de Manawan, Sipi Flamand, en entrevue au Devoir mardi.

Selon lui, si la fillette de sept mois avait pu avoir accès rapidement à un hélicoptère après que ses parents eurent alerté les services d’urgence, « ça aurait pu changer la donne. »

Afin de combler le manque de main-d’oeuvre dans les services ambulanciers dans les régions éloignées, le ministère de l’Enseignement supérieur devrait pour sa part « évaluer la possibilité de mettre en place des cohortes collégiales d’origine autochtone en soins pré-hospitaliers », peut-on lire. Une recommandation que le dispensaire de Manawan devrait aussi mettre en application, indique la coroner.

Car, « actuellement, ils ne sont pas capables de répondre [à la demande] étant donné qu’il y a un manque de ressources humaines », relève Sipi Flamand, en référence aux ambulanciers de Manawan. La communauté ne dispose d’ailleurs que d’une seule ambulance depuis plusieurs années.