Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, annonce trois mesures pour améliorer la situation dans les urgences en crise. Dès maintenant, les parents d’enfants malades de la grande région de Montréal peuvent contacter la ligne téléphonique 811 afin d’obtenir un rendez-vous avec le « bon professionnel ». Deux cliniques d’infirmières praticiennes spécialisées (IPS) seront aussi créées à Montréal dans les prochains jours et semaines. De nouvelles places seront aussi créées en CHSLD et dans des ressources intermédiaires pour accueillir les usagers hospitalisés ne requérant plus de soins.

Ces solutions ont été mises de l’avant par la cellule de crise créée par le ministre et coordonnée par Daniel Desharnais, sous-ministre adjoint au ministère de la Santé et des Services sociaux. Parmi les 20 membres figurent 10 médecins :

D re Shannon Fraser, médecin et chef de la division de chirurgie générale – Hôpital général juif Sir Mortimer B. Davis et Directeur médical Centre de commandement – CIUSSS Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal

Dr Gilbert Boucher, urgentologue à l'Institut de cardiologie de Montréal et président de l'Association des spécialistes en médecine d'urgence du Québec

Dre Élyse Berger-Pelletier, urgentologue à l'Hôtel-Dieu de Lévis, CISSS Chaudières-Appalaches

Dre Emmanuelle Jourdenais, urgentologue au CHUM

Dr Alexander Sasha Dubrovsky, urgentologue pédiatrique à l'Hôpital de Montréal pour enfants du CUSM

Dr Mauril Gaudreault, président du Collège des médecins

Dr Cédric Andrès, psychiatre, chef de département, Hôpital Notre-Dame, CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal

Dre Pascale Dubois, Centre Hospitalier de Verdun, médecin spécialisée en médecine interne, CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal

Dre Ariane Murray, chef du département régional de médecine générale de Montréal (DRMG), CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal

Ariane Murray, chef du département régional de médecine générale de Montréal (DRMG), CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal Dre Josée Savoie, directrice adjointe des services professionnels au CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal

Deux infirmières participent aussi aux travaux :

Delphine Alberto, infirmière cheffe de l’urgence de l’Hôpital de Santa Cabrini, CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal

Josianne Arsenault, infirmière de pratique avancée à l’urgence du CHUM et infirmière clinicienne EVAQ, CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal

Des sous-ministres du ministère de la Santé et des Services sociaux ainsi que des présidents-directeurs généraux et gestionnaires du réseau sont aussi à la table de la cellule de crise :

D r Pierre Gfeller, président-directeur général du CUSM

M. Richard Deschamps, président-directeur général du CISSS de Montérégie-Centre

M. Jean-François Fortin-Verreault, président-directeur général du CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal

Mme Caroline Barbir, présidente-directrice générale du CHU Sainte-Justine

M. Luc Méthot, directeur adjoint du programme Soutien à l’autonomie des personnes âgées au CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal

D re Lucie Opatrny, sous-ministre adjointe à la Direction générale adjointe des services hospitaliers, du médicament et de la pertinence clinique

M. Marc-Nicolas Kobrynsky, sous-ministre adjoint à la Direction générale de la planification stratégique et de la performance

M. Daniel Paré, sous-ministre associé à la Direction générale des ressources humaines et de la rémunération

Lors de la conférence de presse de mardi, le ministre Dubé était accompagné de la sous-ministre adjointe à la Direction générale des affaires universitaires, médicales, infirmières, et pharmaceutiques de son ministère, la Dre Lucie Opatrny, et du sous-ministre adjoint à la Direction générale de la coordination réseau et ministérielle et des affaires institutionnelles du ministère, Daniel Desharnais.

Le taux moyen d’occupation sur civière s’élevait à 125 % dans les urgences québécoises mardi à 11 h. Il était de 134 % à Montréal, de 170 % dans les Laurentides et de 193 % dans Lanaudière.

D’autres détails suivront.