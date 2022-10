Les dentistes et leur ordre professionnel sont à couteaux tirés

Une partie de bras de fer oppose les dentistes québécois et leur ordre professionnel, qui veut revoir en profondeur dès 2023 les normes en matière de stérilisation. Certains dentistes craignent d’être forcés à déménager, ou d’être poussés à la retraite en raison des investissements majeurs requis pour qu’ils poursuivent leur travail. Face à ce tollé, l’Ordre des dentistes a reculé d’un pas mercredi, concédant devoir reporter le début de son ambitieux projet.

Depuis le début des consultations lancées par cet ordre il y a un mois sur les nouvelles lignes directrices concernant le « contrôle des infections et [le] retraitement des dispositifs médicaux » — un projet dont l’implantation était prévue en 2023 et qui devait se terminer avant 2024 —, le torchon brûle entre l’Ordre des dentistes du Québec (ODQ) et ses 5500 membres. Les tractations se multiplient entre l’ODQ et ses différentes associations professionnelles, notamment l’Association des chirurgiens dentistes du Québec (ACDQ), qui qualifie ce projet d’« exagéré » et d’« inutile ».

Selon une évaluation faite par l’ACDQ, ces nouvelles normes alourdiraient de 75 à 100 millions de dollars par an les dépenses des 2500 cliniques dentaires du Québec. « Cela pousserait carrément des dentistes à déménager, ou à entreprendre des rénovations si coûteuses que certains songent à la retraite plutôt que d’envisager de tels investissements », souligne le Dr Carl Tremblay, président de l’ACDQ.

Un sondage mené en ligne par cette association auprès de 500 cliniques dentaires révèle que ces nouvelles normes pourraient obliger 80 % d’entre elles à entreprendre des rénovations majeures.

Un projet retardé

Interrogé mercredi sur le tollé soulevé par ce projet de révision des normes de pratique, le président de l’ODQ, Guy Lafrance, a insisté sur le caractère « consultatif » de cette opération et a confirmé que l’échéancier de 2023 devrait être reporté. « Il va falloir revoir ça, être réaliste, on va prendre le temps d’écouter les gens », a-t-il dit, sans fixer de date.

L’Ordre dit ne pas agir à la suite de plaintes, comme ce fut le cas en Ontario, ni à la suite d’incidents survenus en clinique. Il n’y en a pas eu, « pas à ma connaissance », affirme M. Lafrance. C’est plutôt le souci d’harmoniser les normes québécoises avec celles du reste du Canada qui guide cette réforme, conclue en Ontario en 2019 et en Saskatchewan en 2017. « On n’en est pas à fermer des cliniques ni à nuire à la profession, se défend le président de l’ODQ. On vise à faire ça en collaboration, et dans un dialogue constructif. »

Un chantier important

Le projet de refonte de l’Ordre des dentistes comporte plusieurs volets pour mieux prévenir et limiter les infections, notamment l’aménagement obligatoire dans chaque clinique « d’unités de retraitement des dispositifs médicaux », semblables à celles des hôpitaux. Il vise à améliorer la traçabilité des instruments par l’instauration de l’étiquetage de chacun d’entre eux à chaque stérilisation.

Déjà équipées de « Stéricentres » pour assurer l’asepsie de leurs instruments, les cliniques insèrent les instruments désinfectés dans des enveloppes stériles, rangées dans des armoires ou des tiroirs fermés des salles de chirurgie.

Or, les nouvelles normes exigent qu’un local soit réservé à la stérilisation et au rangement de tous les équipements stérilisés. Plusieurs cliniques auraient à faire l’achat de stérilisateurs plus sophistiqués.

« J’ai neuf salles de chirurgie, ça veut dire beaucoup d’instruments qui vont être entreposés dans un local à part. Ça veut dire un va-et-vient constant », soutient le président de l’ACDQ.

Autre irritant, les stérilisateurs, testés une fois par mois, devront être soumis à des tests biologiques quotidiens, d’une durée de 40 minutes. Une procédure qui coûtera des milliers de dollars de plus par an par clinique en temps et en tests, selon Carl Tremblay. « On manque déjà de personnel. Il faudra embaucher des gens pour faire ces tâches. »

L’ACDQ se demande à quoi rime ce projet, puisqu’on n’a déploré aucun incident de contamination, même en pleine pandémie. « Il n’y a pas eu d’histoires d’horreur comme en Ontario, où la Santé publique a dû fermer trois cliniques, et où il n’y a pas d’inspection. Ici, nous sommes soumis à des inspections régulières de l’Ordre », soutient M. Tremblay.

Des dentistes inquiets

« Durant toute ma carrière, je n’ai jamais eu d’échec avec un seul autoclave. Pour moi, ce projet est impensable. Je n’ai pas d’espace, je suis lié par un bail de cinq ans, et ma seule assistante est déjà débordée », déplore un dentiste de Montréal, qui a requis l’anonymat et qui craint de devoir quitter la profession. « C’est surtout les grandes compagnies d’appareils de stérilisation qui vont s’en mettre plein les poches. »

L’association Dentistes propriétaires du Québec (DPQ), qui compte 425 membres, s’inquiète aussi de ce projet. « Exiger la traçabilité dans une clinique de quatre salles, c’est loufoque. Nous ne sommes pas un hôpital gérant des milliers d’instruments répartis dans des dizaines de salles d’opération », souligne Pierre Millette, vice-président aux relations gouvernementales de DPQ.

Si l’Ordre va de l’avant avec ce projet, DPQ exige qu’une clause de droits acquis soit accordée aux cliniques existantes, ou que Québec assume les coûts de ces changements majeurs. « On ne veut pas refiler la facture aux patients. Plusieurs se privent déjà de soins dentaires en raison des coûts. C’est de toute évidence l’accès aux soins qui est en jeu, affirme M. Millette. À Rivière-du-Loup, il y a une attente de huit mois pour avoir un rendez-vous. Les gens doivent parfois se rendre à Québec. »