Des opérations d’implants cochléaires disponibles à Montréal

Les enfants et les adultes ayant une surdité sévère ou profonde ne seront plus obligés de se rendre à Québec pour subir une opération d’implant cochléaire. Le Centre universitaire de santé McGill (CUSM), situé à Montréal, offre désormais l’intervention aux patients habitant l’ouest de la province. Le service était réclamé depuis longtemps dans la métropole.

Pendant des décennies, le CHU de Québec a été le seul hôpital de la province à procéder à l’installation d’implants cochléaires. Ce dispositif, composé d’une partie interne insérée sous la peau derrière l’oreille et d’une partie externe constituée d’un processeur vocal relié à une antenne, permet d’améliorer l’audition. Et même de changer une vie.

Les patients de Montréal et d’autres régions n’auront plus à parcourir des centaines de kilomètres pour avoir accès à cette intervention d’une durée moyenne de deux heures.

D’ici la fin octobre, une équipe du CUSM accueillera ses premiers candidats potentiels pour l’intervention. Des audiologistes et des médecins les évalueront. « Le but, c’est de réaliser les premières opérations en janvier ou février 2023 », dit Colleen Timm, directrice des services multidisciplinaires.

Attendu depuis longtemps

À terme, le CUSM prévoit effectuer environ 154 interventions par année (103 pour les adultes à l’hôpital Royal Victoria et 51 à l’hôpital de Montréal pour enfants). Selon Colleen Timm, 60 % des personnes qui subissent une opération d’implant cochléaire vivent dans l’ouest de la province. Le CHU de Québec continuera de traiter les patients de l’est du territoire.

L’oto-rhino-laryngologiste Tamara Mijovic, qui pratique au CUSM, se réjouit que ce service soit enfin offert à Montréal. Elle fait partie de l’équipe de cinq chirurgiens qui procéderont aux interventions. « L’installation des implants cochléaires, c’est devenu quelque chose de très standard, explique-t-elle. La plupart des centres universitaires en font à travers le monde. »

C’est ce que répètent des oto-rhino-laryngologistes et des audiologistes depuis longtemps. En 2018, une coalition de patients, de médecins et de maires a réclamé qu’un programme d’implants cochléaires soit accessible à Montréal. Lors de la campagne électorale de l’époque, la Coalition avenir Québec s’était engagée à « transférer une partie des interventions » à Montréal.

Le projet s’est amorcé en 2019 au CUSM, mais a été ralenti par la pandémie, indique Colleen Timm. Plusieurs partenaires sont impliqués dans l’initiative : le Centre de réadaptation Lethbridge-Layton-Mackay, le Centre de réadaptation en déficience physique Raymond-Dewar ainsi que des médecins du Centre hospitalier universitaire (CHU) Sainte-Justine et du Centre hospitalier universitaire de Montréal (CHUM) qui effectueront des interventions chirurgicales au CUSM.

Le CHU de Québec a aussi partagé son expertise avec le CUSM, souligne-t-on.

Une initiative saluée

Audition Québec, qui promeut les intérêts des personnes malentendantes, salue l’arrivée de ce nouveau service au CUSM. « Ça va rendre les interventions plus accessibles, [ce qui est intéressant] étant donné la longueur des listes d’attente, dit sa présidente Jeanne Choquette. Je suis en contact avec des gens qui attendent depuis deux ou trois ans. »

Selon le ministère de la Santé et des Services sociaux, 123 patients sont actuellement en attente d’un implant cochléaire. Ceux habitant dans l’ouest de la province se verront offrir un traitement au CUSM plutôt qu’au CHU de Québec.

Annie Huot, 43 ans, souhaite subir une intervention chirurgicale d’implant cochléaire au CUSM. Elle avait soumis une demande au CHU de Québec dans le passé, mais l’a annulée. « J’habite Saint-Jérôme et je suis seule, dit la femme qui porte un appareil auditif depuis cinq ans. Je n’ai aucune aide possible pour le déplacement. Mes amis et proches travaillent, donc je ne peux compter que sur moi. »

Une intervention au CHU de Québec l’aurait obligée à se rendre dans la Capitale-Nationale à plusieurs reprises, c’est-à-dire pour l’évaluation de son cas, l’intervention et l’activation de l’appareil, ainsi que la programmation intensive de l’implant d’une durée de trois jours.

C’est ce qu’a vécu le petit Romeo, 3 ans, qui habite à Saint-Jean-sur-Richelieu. Sa mère, Alexandra Pascoal, et son père l’ont accompagné au CHU de Québec pour l’installation de ses deux implants cochléaires, l’un à l’âge de 17 mois, l’autre à 3 ans, en avril. La famille a logé à l’hôtel.

« Ça a bien été pour nous, dit Alexandra Pascoal. Moi, j’ai la possibilité de travailler avec un ordinateur de n’importe où. Mais pour quelqu’un qui travaille dans une boutique ou qui doit être présent sur son lieu de travail, c’est certain que ça entraîne une difficulté. »

L’arrivée de ce service facilitera la vie de bien des familles, y compris la sienne, estime-t-elle. « Quand il y a un bris avec l’implant, que ton enfant doit se faire réopérer — en principe, ça ne devrait pas arriver, mais quand tu regardes la réalité, ça arrive —, probablement que je n’aurais pas à refaire tout le séjour à Québec et qu’on pourrait le faire à Montréal », dit-elle.