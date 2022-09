La COVID-19 fauche 30 vies de plus

Le gouvernement du Québec ajoute vendredi 30 décès au bilan de la COVID-19 et signale une baisse des hospitalisations.

Deux morts ont été enregistrés dans les 24 dernières heures, mais le bilan s’alourdit aussi de six décès survenus il y a entre deux et sept jours, et de 22 autres datant d’il y a plus de sept jours. Le bilan des victimes de la maladie s’élève désormais à 16 471 depuis le début de la pandémie.

Il y avait 1594 hospitalisations, dont 568 en raison de la COVID-19, soit une diminution de 44 par rapport à la veille. Parmi elles, 30 personnes étaient aux soins intensifs, dont 19 en raison de la COVID-19, soit un patient de moins par rapport à la veille.

Le ministère de la Santé a signalé 875 nouveaux cas, bien que le nombre de cas répertorié ne soit pas représentatif de la situation puisque l’accès aux centres de dépistage est restreint à des groupes prioritaires.

Du côté des travailleurs de la santé, 3641 étaient absents pour des raisons liées à la COVID-19, comme un retrait préventif ou un isolement.

Un total de 152 tests rapides ont été autodéclarés pour la journée de jeudi, dont 124 positifs. Le total s’élève à 285 584 tests rapides autodéclarés jusqu’à maintenant, dont 239 264 positifs.

Concernant la vaccination, 16 447 doses administrées s’ajoutent, pour un total de 20 861 789 doses administrées au Québec.