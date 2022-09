Les Québécois auront accès au nouveau vaccin bivalent dès jeudi

Les Québécois auront accès, dès jeudi midi, au nouveau vaccin bivalent de Moderna, qui cible à la fois la souche originale du virus et celle de la famille Omicron. Le directeur national de santé publique, le Dr Luc Boileau, l’a annoncé mercredi lors d’un point de presse sur l’évolution de la situation de la COVID-19 au Québec.

« Le vaccin bivalent va être disponible à compter de demain midi dans l’immense majorité des centres de vaccination au Québec, a-t-il précisé. L’arrivée du bivalent, c’est bien sûr une bonne nouvelle. »

Le nouveau vaccin de Moderna génère « 1,6 fois plus d’anticorps neutralisants contre les variants Omicron » par rapport à la dose de rappel de la version originale, a expliqué la Dre Caroline Quach-Thanh, présidente du Comité sur l’immunisation du Québec (CIQ), qui accompagnait le Dr Boileau au point de presse.

« Comme il s’agit d’un vaccin bivalent B.A.1, la réponse [immunitaire] contre les variants B.A.4 et B.A.5 est un peu moins bonne », a toutefois nuancé la Dre Quach-Thanh.

Le Dr Boileau invite les Québécois ayant reçu leur dernière dose il y a plus de cinq mois à se faire vacciner, en fonction des recommandations émises pour leur condition. Il a rappelé que le virus circule toujours même si le nombre de cas est en baisse, notamment chez le personnel de la santé (3400 absents, soit « beaucoup moins qu’il y a quelques mois », s’est-il réjoui).

La situation sanitaire devrait continuer de s’améliorer au cours des deux prochaines semaines, selon l’Institut national d’excellence en santé et services sociaux. Les dernières projections, rendues publiques mercredi, prévoient « une baisse des nouvelles hospitalisations ». Le nombre de lits réguliers occupés par des patients atteints de COVID-19 devrait se situer à environ 1150, avec un intervalle de confiance entre 1012 et 1240.

Mercredi, le gouvernement du Québec a fait état de 1635 hospitalisations (soit une hausse de 78 hospitalisations par rapport à la veille) et de 13 décès dont aucun n’est survenu dans les 24 dernières heures.

Le vaccin bivalent de Moderna a été approuvé par Santé Canada jeudi dernier. Le ministre fédéral de la Santé, Jean-Yves Duclos, a indiqué qu’en tout, 10,5 millions de doses étaient attendues par les autorités d’ici la fin de septembre et Santé Canada a dit prévoir que l’approvisionnement serait suffisant pour mettre à jour la vaccination de tous les Canadiens âgés de 18 ans et plus.