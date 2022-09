Santé Canada approuve le vaccin anti-COVID de Moderna ciblant Omicron

Santé Canada a approuvé un nouveau vaccin contre la COVID-19 de Moderna qui cible à la fois la souche originale du coronavirus et le variant Omicron, comme dose de rappel pour les 18 ans et plus.

Les vaccins actuellement disponibles au Canada ciblent seulement la souche originale du SRAS-CoV-2. Les nouveaux, bivalents, sont notamment conçus pour reconnaître les mutations du sous-variant Omicron BA.1.

Ottawa a déjà acheté 12 millions de doses du nouveau vaccin de Moderna et celles-ci devraient commencer à être livrées sous peu.

« En matière de gain, le niveau d’anticorps augmente de 8 fois contre le variant BA.1 comparativement au vaccin qu’on a présentement. [Le niveau d’anticorps] est 5,4 fois plus élevé contre les variants BA.4 et BA.5 », avait vanté la directrice générale de Moderna Canada, Patricia Gauthier, dans un entretien avec Le Devoir lors de l’annonce de l’entente avec le gouvernement fédéral. La durée de la protection conférée par le vaccin devrait aussi être prolongée, selon les études de la pharmaceutique.

Les responsables de la Santé publique ont organisé une séance d’information technique jeudi matin, et le ministre fédéral de la Santé, Jean-Yves Duclos, devrait réitérer jeudi après-midi l’importance de recevoir un vaccin de rappel contre la COVID-19.

Le ministre Duclos a déjà signalé qu’un déploiement rapide des vaccins sera important pour repousser une autre vague potentiellement importante d’infections à l’automne.

Le variant Omicron est arrivé au Canada à la fin de 2021 et il s’est propagé de façon agressive depuis. Les sous-variants d’Omicron sont maintenant de loin les souches les plus répandues du virus au pays.

D’autres détails suivront.

Avec Le Devoir