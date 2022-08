Les Ontariens malades de la COVID-19 n’auront plus à s’isoler cinq jours

Les Ontariens atteints de la COVID-19 n’auront plus à s’isoler cinq jours à la maison avant de retourner dans des endroits publics, comme on le recommande toujours au Québec. Le médecin hygiéniste en chef de l’Ontario, le Dr Kieran Moore, en a fait l’annonce mercredi.

Par contre, « vous ne devriez pas retourner à l’école ou en personne au travail à moins que vos symptômes se soient améliorés dans les 24 dernières heures », a mentionné le médecin. Ces nouvelles directives du gouvernement ontarien s’appliquent à toutes les maladies respiratoires, a-t-il précisé.

Les personnes infectées par la COVID-19 doivent toutefois continuer de porter un masque en public lors des 10 jours suivant l’apparition des symptômes, souligne le Dr Moore. Une personne présentant un test de dépistage positif peut donc désormais aller à l’école ou au travail si elle reste masquée ; les personnes qui font de la fièvre devront par contre attendre que celle-ci disparaisse avant de faire de même.

Selon le médecin hygiéniste en chef de l’Ontario, la province n’est plus dans une « phase critique » de la pandémie et passe maintenant à une gestion à long terme de la COVID-19.

Le Dr Moore a aussi mis en garde la population de l’arrivée probable d’une nouvelle vague de la maladie — la huitième — cet automne. Il recommande ainsi aux Ontariens de porter le masque « lorsque cela est convenable » et de rester à la maison s’ils sont malades.

Le médecin hygiéniste a aussi annoncé mercredi que les enfants ontariens de cinq ans et plus sont maintenant admissibles à un premier vaccin de rappel contre la COVID-19 s’ils ont reçu leur dernière dose il y a plus de six mois. La Santé publique québécoise avait émis une recommandation similaire la semaine dernière.

Ce reportage bénéficie du soutien de l’Initiative de journalisme local, financée par le gouvernement du Canada.