Hausse du nombre d’enfants hospitalisés pour des empoisonnements au cannabis

Des chercheurs canadiens alarmés par l’augmentation du nombre d’enfants hospitalisés pour des empoisonnements accidentels au cannabis demandent que des restrictions soient appliquées sur les produits comestibles.

Une étude publiée mercredi dans le New England Journal of Medicine a révélé que les cas chez les enfants de moins de 10 ans ont été multipliés par six entre janvier 2015 et septembre 2021, avec un pic notable après que des produits comestibles tels que des gommes, des chocolats et des produits de boulangerie infusés au tétrahydrocannabinol (THC) aient été approuvés pour la vente en 2020.

L’auteur principal de l’étude, le Dr Daniel Myran, a examiné des cas en Ontario, en Alberta, en Colombie-Britannique et au Québec et a constaté que les hospitalisations avaient augmenté de plus de deux fois et demie immédiatement après la légalisation de l’utilisation récréative de fleurs de cannabis séchées au Canada en octobre 2018.

Mais il a déclaré que les taux avaient de nouveau augmenté en Ontario, en Alberta et en Colombie-Britannique après que ces provinces aient approuvé les produits comestibles en janvier 2020, tandis que les taux sont restés les mêmes au Québec, qui n’autorisait pas les ventes de produits comestibles.

Le médecin de famille basé à Ottawa a déclaré que cela suggère que la décision de légaliser les produits comestibles a augmenté les risques pour la santé des enfants, même si les règles fédérales et provinciales limitent la puissance, l’emballage et l’accès aux produits.

Le médecin urgentiste Yaron Finkelstein, chercheur principal à l’Hôpital pour enfants malades de Toronto, dit avoir été témoin d’intoxications graves au cannabis « plusieurs fois », y compris chez des enfants qui ont subi des convulsions, ont eu besoin d’une ventilation mécanique ou ont perdu connaissance.

« Parce que l’effet des produits comestibles prend plus de temps à se manifester que lorsqu’on fume, par exemple, ces enfants peuvent consommer de plus grandes quantités très concentrées et lorsqu’ils se présentent, ils sont très malades », affirme le Dr Finkelstein.

Dans le cas d’un enfant en bas âge dans le coma, il a déclaré que les soignants n’avaient pas divulgué l’empoisonnement au cannabis comme cause possible avant que l’enfant ait été soumis à un scanner et à une ponction lombaire pour exclure d’autres problèmes.

Les chercheurs ont compté 581 hospitalisations de jeunes enfants pour empoisonnement au cannabis au cours des sept années incluses dans l’étude. Leur âge moyen était de trois ans et demi.

Les données ne précisaient pas si ou combien d’empoisonnements étaient dus à des produits comestibles par rapport à des fleurs séchées, mais le Dr Myran dit être convaincu que les produits comestibles légaux ont augmenté les risques pour les enfants en raison du moment où les cas surviennent et du fait que le Québec ait servi de contrôle pour l’étude.

Dans son guide sur l’emballage et l’étiquetage, Santé Canada cite la nécessité de « réduire l’attrait et l’attrait des produits à base de cannabis, en particulier pour les jeunes », en imposant des exigences en matière d’emballages à l’épreuve des enfants, de couleurs limitées et d’étiquettes d’avertissement. D’autres règles en vertu de la loi sur le cannabis limitent la quantité de THC par paquet à 10 milligrammes _ un dixième de ce qui est autorisé dans de nombreux États américains.

Or, de nombreux acteurs de l’industrie du cannabis aimeraient voir moins de restrictions, a déclaré Omar Khan, vice-président principal de High Tide Inc., qui gère 139 magasins Canna Cabana en Colombie-Britannique, en Alberta, en Saskatchewan, au Manitoba et en Ontario.

Il a déclaré que des limites de THC plus strictes compromettraient les produits réglementés en poussant certains consommateurs à rechercher des produits comestibles illégaux avec des concentrations plus élevées.

« Vous allez encore plus mener les gens vers le marché illicite. Et ils ne vendent pas de produits réglementés, ils ne vérifient pas les pièces d’identité des gens. Ils vendent 10, 20 unités dans un emballage, alors qu’en vertu de la réglementation de Santé Canada, nous ne sommes autorisés à vendre qu’une unité à un maximum de 10 milligrammes par emballage », d’après M. Khan.

Le Dr Finkelstein insiste sur le fait que divers efforts du gouvernement pour atténuer les dommages potentiels se sont révélés inefficaces pour lutter contre les empoisonnements involontaires chez les enfants. « Malgré toutes ces mesures, on constate cette forte augmentation dans les provinces qui l’ont permis. Nous pensons donc que la bonne façon serait d’interdire les produits comestibles à base de cannabis ».

Le Dr Myran, également spécialiste de la médecine préventive à l’Université d’Ottawa et à l’Hôpital d’Ottawa, a déclaré que la société peut toujours bénéficier des avantages sociaux et sanitaires de la décriminalisation du cannabis séché sans autoriser les produits colorés ressemblant à des bonbons qui attirent les enfants. « Nous augmentons le risque de dommages pour la santé avec très peu de gains pour la santé publique ou la santé. L’approche canadienne du cannabis axée sur la santé publique visait à éviter une industrie mal réglementée ou une industrie commercialisée. Et je pense que c’est une vraie question ouverte de savoir si nous avons atteint cet équilibre ou non. Pour moi, des données comme celle-ci suggèrent que nous n’avons pas de réglementations suffisamment strictes. »

Daniel Myran reconnaît que la décriminalisation du cannabis présente des gains substantiels en matière de santé publique, de société et d’équité, mais il affirme qu’un contrôle plus strict des produits comestibles ne les réduirait pas.

L’étude publiée dans le New England Journal of Medicine a été financée par le Centre canadien sur les dépendances et l’usage de substances.