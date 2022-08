La Santé publique et le Comité sur l'immunisation du Québec recommandent une dose de rappel pour les enfants vulnérables entre 5 et 11 ans. Elle sera toutefois disponible dès la semaine prochaine pour tous les jeunes de cette tranche d'âge.

Les autorités québécoises de santé publique feront mercredi matin le point sur l’évolution de la pandémie de COVID-19 au Québec.

La conférence de presse, qui débutera à 11 h 00, sera animée par le directeur national de santé publique, le Dr Luc Boileau. Il sera accompagné de la conseillère médicale stratégique senior de la Direction générale de la santé publique du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), la Dre Marie-France Raynault, et de la pédiatre, microbiologiste-infectiologue au CHU Sainte-Justine et présidente du Comité sur l’immunisation du Québec (CIQ), la Dre Caroline Quach-Thanh.

Il y a une semaine, le ministère de la Santé et des Services sociaux a lancé une nouvelle campagne de vaccination massive, ciblant d’abord les centres de soins de longue durée (CHSLD), les résidences pour personnes âgées (RPA), les citoyens âgés de 75 ans et plus, les communautés isolées et les travailleurs de la santé.

Depuis lundi, d’autres groupes de la population sont ciblés et des cliniques de vaccination ont été ouvertes. La semaine dernière, le ministre Christian Dubé prévoyait mettre sur pied environ 150 cliniques de vaccination, dont certaines de grande ampleur, affirmant être en mesure de vacciner quelque 300 000 personnes par semaine durant cette nouvelle campagne.

Pour sa part, la Dre Quach-Thanh a rappelé que le vaccin actuel a fait ses preuves pour réduire les risques de complications graves et d’hospitalisation, même avec les derniers sous-variants.

Par ailleurs, Santé Canada a approuvé vendredi une première dose de rappel pour les enfants entre 5 et 11 ans, faite avec le vaccin de Pfizer-BioNTech. Le Comité consultatif national de l’immunisation (CCNI), une organisation fédérale, a recommandé son administration, mais Québec ne s’est pas encore prononcé sur ce sujet.

La COVID-19 au Québec ce mercredi : Les autorités sanitaires rapportent 3983 hospitalisations liées à la COVID-19 sur le territoire québécois, une hausse de 27 par rapport à la veille. Parmi celles-ci, 41 patients se trouvent aux soins intensifs, 5 de moins. Québec signale aussi 26 décès supplémentaires de la maladie et recense officiellement 992 nouveaux cas de COVID-19. Au total, 3983 travailleurs de la santé ne sont pas au travail pour des raisons liées à la pandémie (retrait préventif, isolement, en attente de résultats, etc.).