Le premier ministre François Legault a voulu lancer un « message clair » aux Québécois à l’approche de la rentrée : les personnes dont la dernière injection remonte à plus de cinq mois doivent aller chercher leur dose de rappel.

« Je compte sur vous », a souligné mardi M. Legault, en compagnie du ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé. Ce dernier a toutefois précisé que les personnes infectées récemment doivent attendre un délai de trois mois avant de se faire immuniser.

Si la baisse du nombre d’hospitalisations démontre que la septième vague s’essouffle, « il faut rester prudent », a rappelé le premier ministre. Le directeur national de santé publique, le Dr Luc Boileau a souligné que la COVID-19 continue à rendre « des gens malades, très malades ».

Avec le retour sur les bancs d’école qui approche à grands pas, M. Legault a souligné qu’il s’agit du bon temps pour lancer une « campagne de vaccination massive ». Cette dernière a déjà débuté dans les CHSLD et les RPA lundi dernier.

Dès lundi prochain, la vaccination sera ouverte aux personnes âgées de 60 ans et plus. À compter du 29 août, les Québécois âgés de 18 ans et plus pourront à leur tour retrousser leur manche.

Le ministre Dubé a affirmé qu’il y avait des avantages « beaucoup plus importants » à se prémunir du vaccin actuel plutôt que d’attendre la venue d’un nouveau vaccin adapté au variant Omicron. Il a précisé qu’aucun détail n’était disponible à l’heure actuelle au sujet de l’approbation de Santé Canada de ce vaccin. Le nombre de doses qui seront disponibles demeure aussi inconnu.

Mardi, les autorités sanitaires rapportent 1964 hospitalisations liées à la COVID-19 sur le territoire québécois, une baisse de 29 par rapport à la veille. Parmi celles-ci, 50 patients se trouvent aux soins intensifs, cinq de moins.

Québec signale aussi 36 décès supplémentaires de la maladie et recense officiellement 1256 nouveaux cas de COVID-19.