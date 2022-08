Trois décès supplémentaires liés à la COVID-19 au Québec

Le Québec a fait état lundi de trois nouveaux décès liés à la COVID-19 pour un total de 16 129 morts depuis le début de la pandémie.

L’évolution de la situation dans les hôpitaux demeure toutefois inconnue. Le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) indique que les données sur les hospitalisations et les soins intensifs ne sont plus comptabilisées la fin de semaine en raison d’un changement à la méthodologie. Une mise à jour sera disponible mardi.

Québec note néanmoins une diminution du nombre de travailleurs de la santé absents en raison du virus. D’après les chiffres du MSSS, ils étaient 3457 personnes à manquer à l’appel dans le réseau de la santé, comparativement à plus de 4300 travailleurs en date de vendredi dernier.

La province rapporte d’autre part 713 nouveaux cas de COVID-19, mais ce nombre est loin d’être représentatif de la situation puisque l’accès aux centres de dépistage est restreint aux clientèles prioritaires.

Sur le plan de la vaccination, 3199 doses de plus ont été administrées au Québec.