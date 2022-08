Désormais plus de cas de variole simienne en Ontario qu’au Québec

Montréal n’est plus l’épicentre de la pandémie de la variole simienne au Canada, a confirmé vendredi la Santé publique fédérale. 511 cas ont été signalés en Ontario, contre 426 au Québec.

Ces deux provinces hébergent l’écrasante majorité des 1049 cas que compte le Canada à l’heure actuelle. Parmi ces personnes, 91 se trouvent en Colombie-Britannique, 19 en Alberta, 3 en Saskatchewan et 2 au Yukon.

« Au début, c’était vraiment une éclosion concentrée à Montréal, et aussi à Toronto. Mais on a aussi maintenance des cas signalés à l’extérieur des deux grandes villes », a expliqué le sous-administrateur en chef de la santé publique fédérale, le Dr Howard Njoo, en point de presse vendredi.

Cela fait en sorte de modifier l’approche stratégique de la vaccination au pays, explique-t-il. Il n’est plus question uniquement d’immuniser les personnes en contact avec des cas signalés, ou même les personnes dans des quartiers les plus touchés, comme le Village à Montréal.

« Maintenant on se dit que peut-être que c’est mieux de l’offrir le vaccin aux personnes qui sont de la communauté HARSAH, les hommes ayant des relations sexuelles avec d’autres hommes, actifs sexuellement, partout. Plus seulement à Montréal et Toronto, mais partout, dans les autres provinces et territoires », a-t-il poursuivi.

Environ 99 % des personnes infectées par la variole simienne sont des hommes, âgés en moyenne de 35 ans. La majorité d’entre eux ont des relations sexuelles avec d’autres hommes. Toutefois, prévient la Santé publique, quiconque peut attraper la maladie lors d’un contact étroit avec une personne infectée.

Des « signes avant-coureurs » d’une stagnation de l’épidémie de variole simienne sont observés au Canada, selon la Dre Theresa Tam, administratrice en chef de la Santé publique du Canada. « Les cas n’augmentent plus aussi vite qu’ils augmentaient au début » de la vague de cas, a-t-elle expliqué vendredi.

Il y a quelques semaines, le nombre de cas de variole simienne doublait tous les 11 à 12 jours, alors que cette période est désormais plutôt autour de 17 à 16 jours, ont calculé les spécialistes. Il est toutefois « un peu tôt » pour crier victoire, puisque les cas augmentent toujours, à différents rythmes dans différentes provinces.

Un comité consultatif spécial sur la variole simienne a été mis en place par le gouvernement fédéral, sur un modèle semblable à celui créé pour la pandémie de COVID-19. Le fédéral finance aussi des organismes communautaires à Montréal, Toronto et Ottawa pour fournir de l’information auprès de la clientèle la plus à risque.