Des chirurgies annulées en Ontario à cause de la pénurie de main-d’oeuvre

La direction d’un hôpital du sud-ouest de l’Ontario se dit contrainte d’annuler plusieurs chirurgies cette semaine, pour contrer les pénuries continues de personnel et le manque de lits.

Un porte-parole du Cambridge Memorial Hospital, au sud-est de Kitchener, a déclaré que huit chirurgies avaient été annulées en raison du volume élevé de patients aux urgences de l’hôpital — un afflux aggravé par les pénuries de personnel.

Le Cambridge Memorial a également prévenu plus tôt cette semaine que les temps d’attente aux urgences étaient « beaucoup plus longs que la normale », en raison du volume élevé de patients et des pénuries de personnel.

La direction de l’hôpital a prévenu que les patients seraient vus par ordre de priorité s’ils avaient besoin de soins d’urgence, tout en recommandant de rechercher si possible d’autres options de soins.

Les dernières données de Santé Ontario montrent que le temps d’attente moyen pour qu’un patient reçoive une première évaluation par un médecin dans une salle d’urgence était de 2,1 heures au mois de juin. La durée moyenne de séjour dans une salle d’urgence pour tous les patients admis dans un hôpital ontarien était de 19,1 heures.