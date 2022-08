Doug Ford défend sa gestion du système de santé ontarien

Le premier ministre de l’Ontario a défendu mercredi sa gestion du système de santé qui, de l’aveu même de l’un des plus hauts fonctionnaires de la province, est mis à rude épreuve. Lors de son premier point de presse en territoire ontarien en plus d’un mois, Doug Ford n’a toutefois pas proposé de pistes de solution.

Mardi, en entrevue au Toronto Star, Matthew Anderson, le p.-d.g. de Santé Ontario, l’agence gouvernementale qui coordonne le système de santé de la province, a admis que la pandémie avait exacerbé des problèmes déjà présents.

Près de 25 hôpitaux de la province ont dû réduire leurs activités en fin de semaine, selon l’Association des infirmières et infirmiers de l’Ontario. Mardi, l’hôpital général de Toronto a avisé le public que trois unités des soins intensifs étaient remplies ou bien n’avaient pas suffisamment de personnel pour fonctionner au maximum de leur capacité. Et ces réductions de service risquent de se poursuivre : à l’hôpital de Wingham, à l’ouest de Toronto, on fermera l’urgence dans la nuit de samedi à dimanche.

En point de presse, le premier ministre ontarien a surtout cherché à rassurer la population. « Environ 90 % des patients qui sont des cas très urgents ont été admis à l’hôpital dans les temps requis », a-t-il souligné. Les Ontariens reçoivent donc des soins adéquats, dit-il.

Évidemment, « si le patient est en danger de mort, on va le soigner immédiatement, mais tout le reste du monde attend », explique la Dre Anne Aspler, urgentologue à l’hôpital général de North York, au nord du centre-ville de Toronto. « [Le premier ministre] dit que les patients reçoivent les soins dont ils ont besoin, mais ce n’est pas vrai », note la médecin.

« Offre-t-on le niveau de soins nécessaire dans le réseau de santé ? Je ne le pense pas », répond de son côté le Dr Fahad Razak, interniste à l’hôpital St. Michael’s de Toronto.

À court terme, le gouvernement Ford dit faire tout son possible pour accélérer le recrutement et l’accréditation d’infirmières formées à l’étranger afin de pallier le manque de ressources. Mais cette approche ne soignera pas les maux du système de santé, estime le Dr Razak, qui est aussi directeur scientifique du Groupe consultatif ontarien de lutte contre la COVID-19. Selon le médecin torontois, la crise date d’avant 2020 : elle a simplement été aggravée par la pandémie.

Personnel sous pression

Les hôpitaux ont l’habitude de recevoir un afflux de patients durant certaines périodes de l’année, raconte le Dr Razak, mais pas deux ou trois vagues de patients, comme on le voit à l’arrivée de chaque nouveau variant. « Le personnel de la santé a peu de temps pour se reposer. »

De nouveaux problèmes se pointent aussi à l’horizon. « Je crains d’avoir une vague de malades de la COVID et de l’influenza à l’automne », dit-il.

« Je pense que beaucoup de médecins dans les urgences quitteraient le métier si ce n’était du salaire », reconnaît de son côté la Dre Aspler, qui dit comprendre pourquoi il y a une pénurie d’infirmières. Près d’un poste sur onze n’est d’ailleurs pas pourvu dans les hôpitaux de la province à l’heure actuelle, selon un sondage de l’Association des hôpitaux de l’Ontario.

« Une partie de moi ne veut pas se plaindre de l’état actuel du système, puisque ça pourrait empirer », confie l’urgentologue torontoise. « Mais j’en parle ouvertement puisque je souhaite que la situation s’améliore. »

Ce reportage bénéficie du soutien de l’Initiative de journalisme local, financée par le gouvernement du Canada.