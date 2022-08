Ottawa octroie près de 18 millions $ pour la lutte contre le VIH

Ottawa octroie près de 18 millions de dollars pour la distribution de trousses d’autodépistage et le soutien d’initiatives communautaires de dépistage du VIH. Le ministre fédéral de la Santé, Jean-Yves Duclos, a procédé à l’annonce de cet investissement, lundi, en marge de la 24e Conférence internationale sur le sida qui a lieu jusqu’à mardi à Montréal. Une première moitié de l’argent annoncé servira à acquérir des trousses d’autodépistage et à appuyer les organismes communautaires qui rendront ces tests accessibles aux populations qu’ils desservent. M. Duclos a indiqué que les trousses d’autodépistage offrent l’anonymat et permettent ainsi de lever des obstacles engendrés par la stigmatisation et la discrimination. Il est estimé que 10 % des 63 000 personnes vivant avec le VIH au Canada n’ont pas reçu de diagnostic. La seconde partie du financement sera consacrée à des initiatives dans les collectivités nordiques, éloignées ou isolées, par l’intermédiaire du Laboratoire national de microbiologie.

