La dose de rappel recommandée cinq mois après un dernier vaccin

Québec revoit sa stratégie de vaccination à mesure que les vacanciers retournent au travail. La Santé publique recommande désormais la dose de rappel pour tous les adultes, tant qu’ils ont reçu leur dernière dose il y a au moins cinq mois.

Cet été, le directeur national de santé publique du Québec, Luc Boileau, a répété à plusieurs reprises que les Québécois avaient le choix de recevoir ou pas cette quatrième dose — troisième pour ceux qui avaient contacté la COVID-19. Vendredi, en conférence de presse à Montréal, le discours a changé.

« On encourage les personnes : peu importe leur âge, ils peuvent aller chercher une dose de rappel », a indiqué Dr Boileau.

À moins d’avoir contracté la COVID-19 dans les trois derniers mois, les Québécois qui ont reçu leur dernière dose il y a plus de cinq mois devraient donc se rendre sur Clic Santé pour prendre rendez-vous, suggère la Santé publique. « C’est disponible maintenant, a souligné Dr Boileau. Certains ajustements ont été demandés dans les centres de vaccination. »

À environ un mois de la rentrée scolaire et malgré qu’« une remontée des cas » soit prévue à l’automne, Québec n’ajustera pas ses recommandations pour les enfants et les adolescents. « On va reparler aux responsables du [Comité sur l’immunisation du Québec] à cet effet. Ils ne nous recommandent pas de faire des efforts supplémentaires que ce qui est déjà là. […] Nous ne prévoyons pas pour l’instant d’autres mesures pour le retour en classe », a dit Dr Boileau vendredi.

Pour l’instant, assure le directeur national de santé publique, la tendance « stable » se poursuit, ce qui pourrait s’accompagner d’une baisse des cas dans les prochaines semaines.

Moins d’hospitalisations

Québec rapporte vendredi 16 nouveaux décès liés à la COVID-19, en plus d’une baisse des hospitalisations.

On compte actuellement 2176 hospitalisations, dont 738 en raison de la COVID-19, soit une diminution de 46 par rapport à jeudi. Soixante-huit personnes sont aux soins intensifs, soit une de moins que la veille. Trente et un de ces patients sont aux soins intensifs en raison de la COVID-19.

Un total de 6334 travailleurs de la santé sont absents pour des raisons liées à la COVID-19, comme un retrait préventif ou un isolement.

Le bilan des décès s’élève à 15 945.

Le ministère de la Santé rapporte 1460 nouveaux cas de COVID-19, pour un total de 1 145 558 depuis le début de la pandémie. Le nombre de cas répertorié n’est toutefois pas représentatif de la situation puisque l’accès aux centres de dépistage est restreint aux clientèles prioritaires.

Un total de 266 855 tests rapides ont été autodéclarés jusqu’à maintenant sur la plateforme du gouvernement, dont 222 934 positifs. Pour la journée de jeudi, 348 tests ont été déclarés, dont 307 positifs.

Le ministère de la Santé indique que 13 323 analyses ont été effectuées jeudi et que le taux de positivité a été de 12,4 %.

Chez les 5 ans et plus, 91 % ont reçu au moins une dose de vaccin contre la COVID-19, 56 % ont reçu une troisième dose et 18 % ont obtenu une quatrième dose. Chez les 60 ans et plus, 50 % ont été chercher leur quatrième dose.

