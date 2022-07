Près de 6000 rendez-vous pris pour la vaccination des tout-petits

Près de 6000 petits Québécois âgés de six mois à quatre ans recevront une dose de vaccin contre la COVID-19 dans les prochains jours ou l’ont obtenue lundi.

La vaccination de ce groupe d’âge démarrait lundi au Québec, comme annoncé jeudi dernier par le directeur national de santé publique, Luc Boileau. Près de 400 000 enfants québécois sont nouvellement admissibles à la vaccination anti-COVID.

Quelque 5955 rendez-vous ont été pris entre le 21 juillet et le 25 juillet à 15 h, selon des chiffres fournis par le ministère de la Santé et des Services sociaux. Il n’a toutefois pas été en mesure de fournir le nombre de tout-petits ayant reçu une dose de vaccin lundi. Ces données devraient être disponibles « dans les prochains jours », a indiqué la Direction des communications du Ministère par courriel.

Bien que la proportion des enfants nouvellement admissibles qui ont un rendez-vous de vaccination soit faible pour l’instant, ce nombre est voué à augmenter dans les prochaines semaines, estime Olivier Drouin, professeur adjoint à la clinique de pédiatrie générale du CHU Sainte-Justine. « À mesure que les gens vont revenir de vacances, qu’ils vont voir que ça se déroule bien et qu’il n’y a pas de complications, je pense que l’engouement va continuer à grandir. »

Le pédiatre constate d’ailleurs que les parents de ses jeunes patients sont pour la plupart assez « enthousiastes » par rapport à la vaccination contre la COVID-19. « Plusieurs d’entre eux se sentent impuissants à protéger leur enfant face au virus, surtout depuis la baisse des mesures de santé publique », explique le Dr Drouin.

Père d’une fille de trois ans, Charles Breton n’a pas encore pris de rendez-vous pour que sa petite obtienne sa première dose, mais il prévoit le faire de façon imminente.

« Ma conjointe est enceinte, donc on prend des précautions », souligne-t-il, ajoutant que l’ensemble de sa famille, dont son autre enfant, âgé de sept ans, est vaccinée. « C’est la chose la plus sécuritaire à faire. »

Mère de famille vivant sur la Rive-Sud montréalaise, Camille ne partage pas cet avis. « Son père et moi, on ne trouve pas encore que c’est un vaccin nécessaire, surtout si on tient compte de tous ceux qu’elle a déjà reçus », explique-t-elle. Elle précise cependant que sa fille a reçu tous les vaccins normalement recommandés pour les enfants de son âge. « Mais elle est en bonne santé, on ne voit pas l’intérêt et on préfère ne pas lui faire subir deux piqûres, puisque ce n’est jamais un moment agréable. »

Lorsque Le Devoir a consulté la plateforme Clic Santé en fin d’après-midi lundi, les disponibilités de rendez-vous pour les tout-petits étaient disparates à Montréal : des établissements comme les centres de vaccination de Berri Centre-Sud, de Montréal-Nord et de Pointe-Saint-Charles offraient de nombreuses plages horaires dès le lendemain à toute heure du jour. Dans les établissements où la vaccination se fait uniquement une fois par semaine, des rendez-vous étaient offerts seulement à partir de la deuxième semaine d’août.

En Estrie et dans la région de Québec, plusieurs plages horaires étaient proposées pour les sept prochains jours.

Les bébés « rarement hospitalisés »

Le Dr Olivier Drouin remarque que la raison la plus fréquemment invoquée par les parents qui éprouvent un certain scepticisme par rapport au vaccin est leur impression que les enfants ont de faibles risques de complications liées à la maladie. « C’est vrai, confirme-t-il. Mais certains jeunes enfants ont dû être hospitalisés, dont certains aux soins intensifs. »

Un avis scientifique intérimaire du Comité sur l’immunisation du Québec publié le 14 juillet dernier établit un constat similaire. Les enfants de six mois à quatre ans sont « aussi susceptibles de développer la COVID-19 que les adultes » lorsqu’ils sont exposés au virus, mais ils sont « rarement hospitalisés ». L’avis souligne néanmoins qu’« ils sont de quatre à cinq fois plus à risque d’être hospitalisés pour la COVID-19 que les jeunes âgés de 5 à 17 ans non adéquatement vaccinés ».

La dose pour les tout-petits du vaccin Spikevax, de Moderna, représente le quart de celle injectée aux adultes. Une livraison de 70 000 doses a été effectuée au Québec la semaine dernière.

Ça se passe bien aux États-Unis

L’administration du Spikevax aux jeunes enfants est par ailleurs approuvée aux États-Unis depuis le 17 juin dernier.

« Ça se passe bien aux États-Unis depuis plusieurs semaines, et on s’attend à la même chose au Canada », explique le D Drouin. Il souligne que Santé Canada « continue à garder un oeil sur les possibles effets que la vaccination pourrait avoir » sur les tout-petits.

Pour ce qui est des effets secondaires possibles, ceux-ci demeurent très « localisés », explique le pédiatre. « On parle d’un peu de douleur ou d’inconfort, très occasionnellement de la fièvre, mais aucune complication sévère. Le vaccin est sûr. »

Le Dr Boileau avait précisé en conférence de presse la semaine dernière que deux injections conféraient « une très bonne réponse immunitaire » pour la tranche d’âge de six mois à quatre ans. Certains enfants au système immunitaire affaibli pourraient néanmoins avoir besoin de trois doses pour être adéquatement protégés, tandis que d’autres ayant déjà contracté le virus pourraient s’en tenir à une seule.

Pas de retour prévu pour le concours vaccinal On se souviendra que le concours « Gagner à être vacciné » a été lancé il y a maintenant un an. Tous les Québécois âgés de 12 ans et plus et s’étant prémuni d’au minimum une dose de vaccin étaient éligibles l’été dernier à des prix en argent et divers cadeaux. Questionnée à savoir si l’organisation d’un tel concours est de nouveau envisagée, la coordonnatrice aux relations médias du ministère de la Santé, Marie-Claude Lacasse, a répondu par courriel : « Il n’est pas prévu à ce stade de développer une nouvelle initiative “loto-vaccin”. »

Pas de retour prévu pour le concours vaccinal On se souviendra que le concours « Gagner à être vacciné » a été lancé il y a maintenant un an. Tous les Québécois de 12 ans et plus qui s’étaient prévalus d’au minimum une dose de vaccin étaient admissibles l’été dernier à des prix en argent et à divers cadeaux. Questionnée sur la possibilité que l’organisation d’un concours du genre soit de nouveau envisagée, la coordonnatrice aux relations médias du ministère de la Santé, Marie-Claude Lacasse, a répondu par courriel : « Il n’est pas prévu à ce stade de développer une nouvelle initiative “loto-vaccin”. »