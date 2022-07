La vaccination des tout-petits commencera lundi

Les tout-petits québécois pourront bientôt être protégés de la COVID-19. La vaccination des enfants de six mois à cinq ans prendra son envol dès lundi, a confirmé jeudi le directeur national de santé publique, Luc Boileau.

Le premier ministre François Legault avait laissé entendre la chose quelques heures plus tôt.

Santé Canada a donné son feu vert la semaine dernière à un vaccin en deux injections de Moderna qui s’adressent expressément aux tout-petits. « Les estimations d’efficacité [du vaccin] chez les patients âgés de six mois à cinq ans étaient similaires à celles des adultes pendant la vague alimentée par le variant Omicron », a assuré l’agence fédérale vendredi. Il s’agit du premier vaccin contre la COVID-19 autorisé à être administré aux très jeunes.

Depuis, Québec était en attente de l’approbation de son Comité sur l’immunisation. Un avis favorable a été publié en cours de journée : « le CIQ recommande que le vaccin Spikevax de Moderna soit offert aux enfants […] qui ne présentent pas de contre-indication. Un intervalle allongé de 8 semaines ou plus entre les deux doses de vaccin devrait être privilégié ».

Selon François Legault, cette nouvelle opératon vaccinale permettra de limiter la transmission du virus en pleine septième vague.

« Ce qu’on sait, c’est que même si les jeunes, incluant les jeunes enfants, subissent rarement des impacts graves, ils sont quand même en position de transmettre le virus à leurs parents, à leurs grands-parents. C’est plus comme des vecteurs de transmission », a résumé le premier ministre en marge d’une annonce de candidatures à Montréal.

Un plateau à l’horizon ?

Malgré la hausse marquée des hospitalisations cet été, la Santé publique n’a pas suggéré au gouvernement de mettre en place de nouvelles restrictions sanitaires, a dit le premier ministre. « Par contre, ce qu’on demande, c’est que les gens qui n’ont pas été vaccinés, ou qui n’ont pas eu la COVID depuis trois, quatre mois, aillent chercher une dose de rappel », a ajouté M. Legault, qui doit lui-même aller se procurer une quatrième dose dans les prochaines semaines.

Au dire du premier ministre, la Santé publique anticipe un « plateau » dans les prochaines semaines.

Alors qu’elle se maintenait dans les environs de 60 au début du mois de juin, la moyenne mobile de nouvelles hospitalisations a dépassé les 130 dans les derniers jours, selon l’Institut national de santé publique du Québec. Un total de 53 hospitalisations se sont ajoutées au bilan covidien dans les 24 dernières heures. Québec recense également 20 décès supplémentaires dus à la COVID-19.

Plus de 7000 travailleurs manquent actuellement à l’appel dans les hôpitaux du Québec en raison de la COVID-19. S’ajoute à cela un bassin de professionnels de la santé en vacances. M. Legault assure que le réseau peut tenir cet été, des fois avec du « dépannage ». Mais plusieurs urgences ont déjà dû limiter leurs heures d’ouverture.

« On veut s’assurer entre autres que ça se passe bien en septembre. Pour l’instant, oui, les hôpitaux sont surchargés, mais on réussit quand même à donner des services », a indiqué le premier ministre mercredi.

D’ici l’automne, le ministère de la Santé et des Services sociaux ressuscitera la prime « temps double », qui permet aux soignants qui effectuent du temps supplémentaire d’être payés directement en temps double plutôt qu’en « temps et demi ». L’objectif : combler le vide créé par les congés maladie et les vacances.

Avec Maxance Cloutier