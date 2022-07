« Y’en a un [virus], y’est là, pis pas à peu près ! » a déclaré le directeur national de santé publique, Luc Boileau, lors d’une conférence de presse, jeudi après-midi.

En plus de confirmer le début de la vaccination pour les enfants âgés de six mois à quatre ans, celui-ci a fait le point sur l’état de la septième vague de COVID-19 au Québec. « On est en route vers un plateau », a-t-il soutenu, en citant les plus récentes projections de l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux (INESSS). Celles-ci prévoient « qu’il y aura une certaine stabilité » dans le nombre de cas, a-t-il ajouté. « Ça ne veut pas dire que ça baisse, a-t-il cependant précisé. Ça veut dire que ça reste élevé, mais ce n’est pas en train de réaugmenter au niveau des hospitalisations. »

Il a affirmé que la vague actuelle « a monté plus rapidement » et stagnera à un plateau « plus allongé » avant de redescendre.

Le Dr Boileau en a profité pour rappeler à la population de demeurer vigilante en cette période des festivals. « C’est pas le temps, avec une COVID, d’aller dans les festivals, a-t-il prévenu. C’est très bien, le Festival d’été de Québec, mais c’est un événement qui, de toute évidence, a généré des cas, et on l’a vu au niveau des employés du réseau de la santé. »

La semaine dernière, le Centre hospitalier universitaire (CHU) de Québec a sonné l’alarme, alors que 416 de ses employés étaient atteints du virus. Afin de pouvoir maintenir son offre de services, l’hôpital a dû autoriser les soignants infectés à retourner au travail après seulement cinq jours d’isolement au lieu de dix jours.

Malgré tout, le Dr Boileau ne prévoit pas imposer de nouvelles mesures sanitaires obligatoires à la population. Questionné à ce sujet, il a mentionné « qu’on est capable de fonctionner avec des recommandations et de cerner les meilleures pratiques pour soi, qui nous concernent ».

« Si les gens font l’effort de bien calibrer quelle est la gestion des risques pour eux-mêmes et pour les gens qui les entourent, ça va être un atout précieux, et on devrait s’en sortir [sans réinstaurer des mesures obligatoires] », a-t-il maintenu.

Pas de huitième vague à l’horizon

Questionné au sujet de l’arrivée d’une éventuelle huitième vague du virus, le Dr Boileau s’est montré rassurant. « Une huitième vague viendrait avec une baisse d’immunité collective ou un nouveau variant », a-t-il déclaré. Selon lui, la vague actuelle n’en provoquera pas une autre « tout de suite ».

« Il n’y a pas de nouveau variant qui nous inquiète actuellement, mais on suit attentivement [la situation], a-t-il souligné. L’expérience nous montre que ce ne serait pas étonnant qu’il y ait éventuellement un nouveau variant. »