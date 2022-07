Les climatiseurs, denrée rare en CHSLD

Alors qu’il est en théorie possible pour chaque résident des centres d’hébergement de soins de longue durée (CHSLD) qui en fait la demande d’avoir un climatiseur dans sa chambre, ils sont encore nombreux à ne pas en posséder.

Près de la moitié des chambres en CHSLD ne sont pas climatisées par les établissements, selon une compilation partielle effectuée par l’Association québécoise des retraité(e)s des secteurs public et parapublic (AQRP) à partir des données de 18 centres intégrés de santé et de services sociaux, obtenues à la suite de demandes d’accès à l’information. Les résultats ne comprennent pas les réponses de tous les établissements, dont des CIUSSS de l’île de Montréal et de la Montérégie.

« Quand il y a des vagues de chaleur, cela cause des problèmes de santé pour les personnes âgées. Les maladies respiratoires ou cardiovasculaires sont amplifiées, lance le président de l’AQRP, Paul-René Roy. On souhaiterait que l’ensemble des chambres soient climatisées. » Les vagues de chaleur de 2019 et de 2020 ont causé la mort de 17 et de 21 personnes respectivement, note-t-il.

Celui-ci constate néanmoins une hausse du nombre de chambres climatisées par rapport à l’année dernière.

Ce ne sont pas tous les résidents qui souhaitent avoir un climatiseur, ont de leur côté expliqué des établissements au Devoir. « Tous les résidents, sans exception, qui ont demandé un climatiseur l’ont obtenu. Quiconque en fait la demande en a un, soutient Christian Merciari, porte-parole du CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal. Nous avons même des climatiseurs en trop, qui attendent d’être utilisés. »

À choisir, les usagers préfèrent en fait des ventilateurs, renchérit Mélanie Otis, coordonnatrice aux relations médias du CIUSSS de la Capitale-Nationale. Elle précise qu’au moins 35 % des chambres des résidents en CHSLD sont climatisées par le système central du bâtiment ou des climatiseurs individuels.

« Il est possible que certaines personnes aient plus de facilité à supporter la chaleur, mais je ne pense pas que ce soit la très grande majorité », réplique de son côté Paul-René Roy, qui doute fortement que tous ceux qui le souhaitent aient accès à un climatiseur dans leur chambre.

En Gaspésie, où 3 des 409 chambres sont climatisées par l’établissement, le CISSS souligne qu’il a adopté « une approche de climatisation des CHSLD par les aires communes et les corridors ». « Selon nous, dans nos installations, c’est la meilleure approche pour assurer le confort de l’ensemble des résidents. C’est de cette façon que nous climatisons les CHSLD, il est donc normal que les chiffres qui touchent directement les chambres soient plus bas », mentionne son porte-parole, Lou Landry.

Il ajoute que des climatiseurs portatifs « sont aussi disponibles en tout temps » pour des résidents qui en veulent un dans leur chambre.

« Les CHSLD ont au moins une pièce commune climatisée », reconnaît le président de l’AQRP. Il doute néanmoins que ce soit suffisant pour le confort des résidents. « Pendant la nuit, c’est très chaud dans la chambre, qui est plus loin. Et c’est dur de se déplacer dans l’aire commune pendant le jour pour les personnes qui ont des difficultés [de mobilité] », souligne-t-il.

Bâtiments pas adaptés

Du côté du CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec, la réalité est tout autre : 99,5 % des chambres sont climatisées. « Nous avons mis sur pied un plan d’action en 2018 pour implanter la climatisation des CHSLD », souligne Guillaume Cliche, agent d’information au CIUSSS.

« Nous avons maintenu le plan de 2018. On a déterminé les lieux ayant une charge thermique importante pour intervenir. Et aussitôt qu’il y avait des rénovations, on intégrait la climatisation », dit-il.

Le le CISSS de Chaudière-Appalaches indique que 60 % des chambres sont climatisées et que celles qui ne le sont pas « sont soit déshumidifiées ou indirectement refroidies par l’ajout de climatisation dans les aires communes ».

« Certains établissements ont choisi de mettre des climatiseurs temporaires dans toutes les chambres, alors que chez nous, plusieurs millions ont été investis au cours des derniers mois afin de pérenniser la climatisation », mentionne la relationniste de l’organisation, Mireille Gaudreau.

Les CISSS et les CIUSSS reçoivent des montants d’argent de Québec pour faire des rénovations mineures, dont améliorer la climatisation.

Tous les établissements contactés par Le Devoir assurent que chaque usager qui en fait la demande peut faire installer un climatiseur gratuitement dans sa chambre. Mais cela n’est parfois pas possible. « Il demeure quelques CHSLD où il n’est pas possible de faire l’installation d’un climatiseur individuel en raison de l’architecture du bâtiment ou du réseau électrique », précise la porte-parole du CIUSSS de la Capitale-Nationale.

Au CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal, où on indique que 41 % des chambres sont climatisées, on dit travailler à « augmenter la capacité électrique de certains de nos CHSLD afin d’être en mesure de permettre des unités de climatisation individuelles dans les chambres ». On ajoute que l’ensemble des corridors sont climatisés.