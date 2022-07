Jusqu’à 80 millions de vaccins au Canada en cas de pandémie de grippe

Une entente permettant de fournir au Canada jusqu’à 80 millions de vaccins en cas de pandémie de grippe a été conclue entre Ottawa et le fournisseur GlaxoSmithKline (GSK), a annoncé vendredi le ministre canadien de la Santé, Jean-Yves Duclos.

Ce contrat permettra d’avoir « accès en temps voulu à des vaccins anti-grippaux sûrs et efficaces en cas de pandémie grippale », a-t-il affirmé, de passage au centre de production de vaccins de GSK, à Sainte-Foy. L’entente d’une durée de quatre ans représente quatre millions de doses de vaccins contre la grippe saisonnière.

En cas de pandémie de grippe, jusqu’à 80 millions de vaccins pourront être fournis s’il est recommandé d’administrer deux doses par personne. « La grippe pandémique survient à peu près tous les 10 à 40 ans », a rappelé M. Duclos. Ce dernier a souligné que le dernier épisode remontait à 2009, avec le virus H1N1.

Les changements climatiques, la déforestation, les contacts plus fréquents avec les milieux naturels et les mouvements réguliers entre les pays et les régions font en sorte que « ce genre de virus évolue rapidement », a-t-il également souligné.

Le fait de conclure une entente avec une entreprise qui fabrique des vaccins au Québec permettra d’éviter la mise en péril de l’approvisionnement en raison d’éventuelle fermeture de frontières, de perturbations commerciales ou de problèmes de transport, a énuméré le ministre.

Ce dernier a souligné l’importance de mener une double campagne de vaccination à l’automne, à la fois pour se protéger de la COVID-19 et de la grippe. « Notre système de santé est fragilisé et nos travailleurs de la santé sont fatigués », a-t-il asséné.

D’autres détails suivront.