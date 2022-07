Le CHU de Québec face à de «graves difficultés»

Le CHU de Québec sonne l’alarme. L’établissement de santé fait face à une sévère pénurie de main-d’oeuvre et doit mettre en place des mesures « exceptionnelles » pour assurer les soins de la population qu’il dessert. Les soignants atteints de la COVID-19 devront retourner au travail après cinq jours d’isolement et non plus dix jours, comme c’est actuellement le cas dans le réseau public de la santé.

Pas moins de 416 employés du CHU de Québec sont atteints de la COVID-19, soit trois fois plus qu’il y a un mois. À ce nombre s’ajoutent les soignants qui sont en vacances - des vacances « bien méritées », a-t-on insisté.

Or, les cinq urgences de l’établissement de santé débordent. « Nous avons 12% de plus de patients en ambulatoire [pas sur civière] qu’en avril », signale Danielle Goulet, présidente directrice générale adjointe. La pression est grande sur le personnel qui doit faire du temps supplémentaire et du temps supplémentaire obligatoire, a-t-elle expliqué.

« Pour assurer des services, la décision qu’on a prise, c’est de décréter que nous sommes en compromissions importantes et persistantes de soins et de procéder au retour au travail de travailleurs de la santé qui sont COVID positifs », a indiqué le Dr Stéphane Bergeron, directeur des services professionnels et des affaires médicales, lors d’un point de presse tenu vendredi.

Le retour au travail du personnel infecté se fera de façon « réfléchie », a-t-il souligné. « On sait que cela comporte un risque, mais ce risque on essaie de le mitiger », dit-il.

Les soignants infectés porteront le masque N-95 « en tout temps ». Ils devront prendre leur pause et leur repas dans une salle de repos dédiée. « Ces travailleurs de la santé, lorsqu’ils vont être dans nos murs, on va tenter le plus possible de les affecter aux soins de patients atteints de la COVID-19 », a ajouté le Dr Bergeron. Ils ne pourront traiter des patients « vulnérables » dans des zones « sanctuaires », comme en cancérologie.

D’autres détails à venir...