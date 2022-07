L’INESSS prévoit une stabilisation prochaine des hospitalisations liées à la COVID-19

Les projections publiées mercredi par l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux (INESSS) prévoient, d’ici deux semaines, « une relative stabilisation des nouvelles hospitalisations » liées à la COVID-19. Il estime leur nombre à environ 160 par jour, avec un intervalle de confiance entre 125 et 203.

Le nombre de de patients infectés et hospitalisés dans les lits réguliers atteindrait pour sa part 1732, avec un intervalle de confiance entre 1556 et 1927. Quant aux malades atteints de la COVID-19 aux soins intensifs, ils occuperaient 41 lits, avec un intervalle de confiance entre 36 et 46.

La Santé publique fera le point jeudi sur la situation de la COVID-19 au Québec. La Dre Marie-France Raynault, conseillère médicale stratégique senior au ministère de la Santé et des Services sociaux, tiendra une conférence de presse à 14 h à Montréal.

Le Québec fait face à une septième vague, alimentée par les variants BA.5 et BA.4. Le nombre d’hospitalisations est en hausse : 1860 patients étaient infectés par le virus jeudi, dont 632 en raison de la COVID-19. Au cours des 24 dernières heures, 18 décès ont été rapportés.

Outre la pression sur les hôpitaux, la question de la vaccination sera certainement abordée lors du point de presse de la Dre Raynault. Santé Canada a approuvé jeudi le vaccin contre la COVID-19 de Moderna pour les enfants de six mois à cinq ans. Il s’agit du premier vaccin approuvé pour ce groupe d’âge au pays.