Une quatrième dose de vaccin offerte à tous les Ontariens dès jeudi

Tous les Ontariens de 18 à 59 ans pourront recevoir une quatrième dose de vaccin contre la COVID-19 dès jeudi s’ils le désirent. Mais le médecin hygiéniste en chef de la province, le Dr Kieran Moore, ne la recommande pour l’instant qu’aux personnes avec des problèmes de santé sous-jacents. Cette deuxième dose de rappel pourra être obtenue cinq mois après la première.

L’Ontario est en plein coeur d’une septième vague de la maladie, et la huitième pourrait survenir dans environ 90 jours si le cycle se poursuit au même rythme, a prévenu le Dr Moore en conférence de presse mercredi. On compterait présentement environ 5000 nouveaux cas de COVID-19 chaque jour dans la province. Cette septième vague, moins sévère que les précédentes, devrait atteindre son pic ces deux prochaines semaines, a-t-il expliqué.

Contrairement au Québec, qui a rendu la quatrième dose de vaccin anti-COVID disponible à tous les adultes le 4 mai dernier, l’Ontario n’offrait jusqu’à maintenant cette dernière qu’aux gens de plus de 60 ans et aux membres des Premières Nations. Selon le Dr Moore, plus de 1,6 million des personnes particulièrement vulnérables à la maladie n’ont d’ailleurs toujours pas reçu cette quatrième injection. « J’encourage ces personnes à se faire vacciner le plus tôt possible », a déclaré le médecin hygiéniste.

Cinq millions d’Ontariens n’ont toujours pas non plus obtenu leur troisième dose de vaccin : c’est pourquoi le Dr Kieran Moore avait décidé d’attendre avant de rendre la quatrième disponible à tous. D’après les données de la table de consultation scientifique de la province, 61 % des Ontariens de plus de 18 ans ont été vaccinés à trois reprises. « Nous avons adopté une approche basée sur le risque encouru par la population », affirme le médecin hygiéniste.

En vertu de cette approche, ce sont donc surtout les Ontariens de 18 à 59 ans souffrant de maladies chroniques (le diabète, par exemple) qui sont appelés à se faire vacciner une quatrième fois. Aux autres, surtout les plus jeunes, le Dr Kieran Moore propose d’attendre l’arrivée cet automne de nouveaux vaccins visant plus efficacement les sous-variants BA.4 et BA.5 d’Omicron. Le médecin hygiéniste en chef a d’ailleurs bon espoir qu’ils réduiront alors le rythme de transmission de la COVID-19.

Les hôpitaux sous contrôle, pour l’instant

Malgré les pénuries de main-d’oeuvre qui ont forcé la fermeture des urgences de certains hôpitaux de la province, le Dr Moore affirme que la situation y est sous contrôle. Le médecin hygiéniste admet toutefois que des « problèmes de personnel » doivent être réglés, une tâche qui revient à l’agence Santé Ontario.

Près de 70 % des lits en soins intensifs de la province sont actuellement occupés, et si la réémergence de la COVID-19 devait aggraver la situation, des plans de contingence existent, a noté le Dr Moore. Dans un tel cas, certaines mesures sanitaires — le port obligatoire du masque dans les lieux publics, par exemple — pourraient faire leur retour, bien qu’on écarte cette possibilité pour l’instant. Le médecin hygiéniste note par ailleurs que plusieurs Ontariens continuent de porter le masque volontairement, par mesure de précaution.

Enfin, la province prolonge jusqu’au 31 décembre son programme de distribution de tests de dépistage rapide de la COVID-19 dans les épiceries et les pharmacies, qui devait initialement se terminer en juillet. « Nous allons le réévaluer à la fin de l’année », a noté le Dr Moore.

