Un été chaud dans les urgences du Québec

L’accalmie estivale tant attendue après deux ans de pandémie n’a jamais eu lieu dans les urgences québécoises. La COVID-19 se fait maintenant surtout sentir du côté des employés, qui doit s’isoler par milliers. Les patients moins prioritaires en paient le prix.

« Les volumes [de patients aux urgences] n’ont pas du tout diminué. Ça rentre sans arrêt. Ça ne dérougit pas », atteste le président de l’Association des spécialistes en médecine d’urgence du Québec, le Dr Gilbert Boucher.

« On a une diminution d’à peine 10 % les fins de semaine, alors qu’habituellement, ça diminue de 20-25 %, signale-t-il. Lundi dernier, on est arrivés pas loin du 17-18 % de patients qui passent aux urgences sans être vus [par un médecin]. Ce sont les patients [moins prioritaires] qui écopent le plus. »

L’été 2022 est jusqu’à présent plus « chaud » dans les hôpitaux montréalais que l’été 2021, selon des données gouvernementales obtenues par Le Devoir. Près de 20 000 patients de plus ont été admis dans les urgences de la métropole durant le dernier mois de juin, comparativement au même mois l’an passé.

Les Québécois gravement atteints de la COVID-19 se font rares dans les centres de santé, selon les travailleurs de la santé interrogés. D’ailleurs, la majorité des patients hospitalisés et infectés par le SRAS-CoV-2 sont soignés pour d’autres maladies, précise le dernier rapport de l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux.

Le fardeau du virus alourdit surtout les équipes de soignants. Elles doivent désormais jongler avec des isolements surprises de travailleurs et des nombres de patients souffrant de fractures, d’intoxications ou d’infections en tous genres qui ont repris leurs niveaux de 2019.

Québec rapportait lundi que 6544 travailleurs de la santé étaient absents pour des raisons liées à la COVID-19, en léger recul. À cela s’ajoute une proportion d’environ 20 % du personnel total qui prend des vacances bien méritées durant une période estivale de 8 à 10 semaines.

Derrière ces chiffres se cachent des équipes chaque fois perturbées par des absences imprévues de dix jours. « On a toujours quelqu’un du personnel qui est malade », raconte le Dr Bruno Bernardin, spécialiste en médecine d’urgence à Montréal. « La semaine dernière, on a perdu une infirmière en plein dans son quart de travail, raconte-t-il. Son conjoint avait des symptômes. Elle aussi, mais, vraiment faiblement, à peine une gorge qui picote. Elle est allée faire son test avant son quart de travail. Quelques heures plus tard, elle reçoit un appel pour lui dire qu’elle est positive. Elle se lave les mains, donne ses dossiers à un collègue et s’en va chez elle. On termine le quart avec une employée en moins. Ça retarde les soins pour les patients. »

Dans les Laurentides, par exemple, les urgences fonctionnaient lundi à 167 % de leur capacité.

« La période de vacances du personnel et le manque d’effectifs dû à la COVID-19 sont venus accroître le manque de personnel, note Dominique Gauthier, agente d’information du CISSS local. […] Le nombre élevé de touristes dans la région augmente également les besoins en matière de santé et de services sociaux. »

Coup dur au moral

Québec a mis la hache ce printemps dans le bouquet de « primes COVID-19 ». Une dizaine de programmes ont pris fin, dont les majorations salariales de 4 % et 8 % offertes au personnel soignant, la paie « temps double » pour les heures supplémentaires et la « prime escalier », un montant destiné à favoriser l’assiduité au travail qui pouvait atteindre 1000 $ par période de quatre semaines.

Ce recul des conditions de travail a eu « un impact significatif sur le moral des troupes », indique Jean-Sébastien Blais, président de la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec en Abitibi-Témiscamingue. « Certains employés avaient pris des heures supplémentaires pour l’été, mais les ont annulées parce qu’ils ne voyaient plus l’intérêt de le faire. »

Le « plan de contingence » toujours en vigueur en Abitibi a déjà réduit « au strict minimum » les services offerts. Des dizaines de lits ont été fermés en chirurgie et aux soins intensifs, faute de personnel, tout comme les activités ont été perturbées en santé publique, aux soins à domicile et dans les groupes de médecine familiale.

Avec seulement une dizaine d’infirmières pour tenir à bout de bras les urgences de l’hôpital de Témiscaming-Kipawa, quelques départs suffiraient à sonner le glas de ces soins cruciaux dans la région. « La prochaine urgence va être à 80 kilomètres. C’est assez compliqué par chez nous », soutient celui qui milite d’ailleurs pour que sa région soit reconnue comme une « région éloignée » par la fonction publique.

Il est par ailleurs impossible d’estimer le niveau de délestage dans les établissements en raison de la pandémie, puisque ces données ne sont plus compilées depuis quelques semaines par le ministère de la Santé.

« L’évolution de la pandémie nous permet de proposer un plan de suivi afin d’apprendre à fonctionner avec les fluctuations de cas de COVID-19 et d’autoriser les établissements à adapter localement leur fonctionnement », soutient Marie-Claude Lacasse, coordonnatrice aux relations avec les médias du ministère, dans une communication écrite. « La priorité reste de favoriser la reprise d’activité et la fluidité hospitalière malgré le contexte de pénurie de personnel. Les établissements ont adapté leur façon de faire et sont capables de gérer les cas de COVID-19, tant pour ce qui est du personnel que des patients. »

L’été étant déjà « chaud » dans les urgences, beaucoup craignent cependant que la situation empire avec le retour de la saison froide.

« La prochaine étape [de délestage], à l’automne, ce sont les blocs opératoires », énonce Jean-Sébastien Blais. Depuis mars 2020, le nombre d’interventions chirurgicales en attente depuis plus d’un an est passé de 4643 à 21 343.

Avec Laurianne Croteau et Marie-Eve Cousineau