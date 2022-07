Les provinces demandent à nouveau une hausse des transferts fédéraux en santé

La chanson est connue et les premiers ministres des provinces et territoires se sont réunis pour l’entonner en choeur une fois de plus. Ottawa doit hausser de manière récurrente et sans condition les transferts fédéraux en santé de 22 % à 35 % des coûts, réclament-ils.

« Nous manquons d’argent à travers le pays depuis très, très longtemps parce que nous ne pouvons pas compter sur un partenaire stable », a déploré lundi en point de presse le premier ministre de la Colombie-Britannique, John Horgan, qui préside le premier Conseil de la fédération à se tenir en personne depuis 2019.

Son homologue du Québec, François Legault, qui prenait également la parole, a affirmé que cette « priorité unanime » est « nécessaire [et] raisonnable ». « C’est important d’avoir ces 28 milliards récurrents, parce que la priorité c’est d’embaucher des infirmières, du personnel, et ça, on ne peut pas le faire avec l’argent non récurrent qu’on a reçu du fédéral », a ajouté M. Legault.

Ottawa considère plutôt qu’il fait déjà sa part considérant la valeur des points d’impôt cédés aux provinces il y a une quarantaine d’années lors du remplacement d’une partie du transfert fédéral. Selon des calculs préparés par ses fonctionnaires — et révélés dimanche par La Presse canadienne — , le fédéral estime ainsi avoir contribué d’une certaine façon à 37,8 % des dépenses publiques en santé en 2019-2020, à 44,7 % en 2020-2021 et à 39,8 % en 2021-2022.

Ces données ont fait bondir le premier ministre Horgan. « Lorsque les Canadiens nous entendent avoir un débat de comptabilité… […] Seigneur, les gens s’attendent à ce que nous nous asseyions et réglions comment ils vont pouvoir obtenir leur remplacement de hanche quand ils en ont besoin », a-t-il lancé.

À son tour, M. Legault a brandi son titre de « comptable agréé, CPA », et a plaidé que « malgré le transfert de points d’impôt, au Québec, par exemple, 40 % des impôts s’en vont à Ottawa, 60 % à Québec, puis là bien, ils payent seulement 22 % des dépenses de santé ».

C’est sans compter que la croissance des dépenses en santé est de 5 % à 6 % par année, a-t-il fait valoir, si bien que, selon des données du ministère des Finances du Québec partagées par son cabinet, la part du fédéral en santé est passée, en incluant le transfert de points d’impôt, de 43,3 % à 33,4 % en 40 ans.

Des priorités conditionnelles ?

Le cabinet du ministre fédéral de la Santé, Jean-Yves Duclos, a fait savoir que les Canadiens ne veulent pas d’un « débat fiscal stérile », mais bien « des soins ». Il note au passage qu’Ottawa a investi plus de 72 milliards de dollars dans la lutte contre la pandémie de COVID-19.

Le gouvernement Trudeau dit vouloir discuter d’investissements ciblés pour l’avenir. Le ministre Duclos avait d’ailleurs présenté une série de cinq « priorités » lors d’un discours à la fin mars, refusant mordicus de les qualifier de « conditions », un mot toxique face à des provinces qui défendent jalousement leurs champs de compétence.

Ces priorités qui font, semble-t-il, consensus sont les retards dans les traitements, diagnostics et chirurgies et les travailleurs de la santé ; l’accès aux soins de première ligne ; les soins de longue durée et les soins à domicile ; la santé mentale et la toxicomanie ainsi que les données sur la santé et les soins virtuels.

« Ça me fait penser au chant des sirènes qui veut faire dévier le bateau vers l’île magique en disant : “On vous attend avec ce que vous voulez” », a illustré la ministre québécoise des Affaires intergouvernementales, Sonia LeBel, en entrevue. Bien qu’elle reconnaisse qu’il s’agit des enjeux actuels, ceux-ci peuvent changer. Hors de question « d’être encacanné dans une espèce de chemin où on va dire : “Venez par ici, venez par ici, ce sont les priorités de l’heure.” ».

« C’est la responsabilité des provinces et chaque province a des enjeux différents, des priorités différentes en matière de santé et c’est à nous de les assumer. La responsabilité du fédéral c’est d’être un partenaire financier adéquat. » Et en passant, « ce sont des conditions », tranche Mme LeBel.

Régler ça une fois pour toutes

Dans une étude publiée l’an dernier, le Centre sur la productivité et la prospérité de HEC Montréal concluait que la solution à cette éternelle chicane fédérale-provinciale est l’abolition pure et simple des transferts en santé — et que, en contrepartie, le fédéral cède les points d’impôt nécessaires au financement de la santé.

« Ces transferts-là sont nés parce que le fédéral n’a pas rétrocédé les points d’impôt qu’il a pris pour financer l’effort de guerre au début des années 1940 », explique en entrevue l’un des auteurs, Jonathan Deslauriers.

Selon lui, la question ne sera jamais réglée tant qu’Ottawa fera des transferts aux provinces puisqu’elles vont continuer d’être assujetties à la bonne volonté du fédéral. « Il n’y a rien qui leur garantit que, dans 10 ans, le gouvernement va accepter de maintenir ces transferts-là et va continuer de bonifier », renchérit M. Deslauriers.

À Ottawa, on estime cependant que ce n’est pas un scénario réaliste puisque le fédéral a des obligations, en vertu de la Loi canadienne sur la santé, quant à l’universalité, l’accessibilité, le financement et l’administration des soins.

La réunion d’été des premiers ministres se poursuivra mardi pour une seconde et dernière journée. Le thème de la hausse du coût de la vie et de la relance économique est également à l’ordre du jour.