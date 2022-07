Québec prévoit une nouvelle campagne de vaccination à la mi-août

Alors qu’une septième vague de cas de COVID-19 était confirmée au Québec jeudi, le premier ministre François Legault a déclaré qu’une campagne de vaccination pour la quatrième dose débutera à la mi-août, en prévision de la rentrée des classes.

La Santé publique recommande déjà aux personnes à risque d’aller chercher dès que possible une dose de rappel si leur dernière dose de vaccin (ou leur dernière contamination) remonte à plus de trois mois, a rappelé M. Legault en conférence de presse. L’opération s’élargira toutefois bientôt, a noté le premier ministre. « À partir de la mi-août, on va le faire de façon systématique », a-t-il dit après avoir annoncé une candidature dans la circonscription de Châteauguay.

Son cabinet a ensuite précisé que cette campagne de vaccination était déjà prévue à l’approche de l’automne. « À partir de la mi-août, il y [aura] une campagne de vaccination pour les doses de rappel pour l’ensemble de la population », a répété l’attaché de presse Ewan Sauves.

La semaine dernière, le directeur national de santé publique, le Dr Luc Boileau, s’était contenté d’évoquer une campagne « pour des groupes prioritaires » à la fin de l’été et au début de l’automne.

M. Legault a souligné jeudi que la rentrée des classes fera sans conteste augmenter la circulation du virus SRAS-CoV-2 au Québec. « Il faut se préparer pour le mois de septembre, quand les enfants vont retourner à l’école, a-t-il insisté. Ils vont être contagieux, ils vont [contaminer], ils vont donner ça à leurs parents, leurs grands-parents. »

Le premier ministre affirme aussi qu’il se rangera derrière les recommandations de la Santé publique si certaines mesures sanitaires — le port obligatoire du masque, par exemple — doivent être rétablies en septembre, alors même que la campagne électorale québécoise battra son plein. « Ça fait deux ans et demi que j’écoute les recommandations de la Santé publique. Je n’écoute pas Éric Duhaime », a-t-il dit en référence aux critiques émises par le chef du Parti conservateur du Québec.

La présidente du Comité sur l’immunisation du Québec, la Dre Caroline Quach-Thanh, partage d’ailleurs les inquiétudes du premier ministre quant à une éventuelle montée des cas à la rentrée des classes. « Quand on va revenir à l’intérieur à l’automne, il faudra voir s’il va y avoir un nouveau variant et comment il va se comporter. Mais c’est certain que la ventilation [dans les écoles] n’aura pas changé de façon extraordinaire entre l’automne passé et l’automne prochain. »

« On est dans une septième vague »

Plus tôt jeudi, le directeur national de santé publique avait confirmé de son côté que le Québec traversait une nouvelle vague de cas de COVID-19. Blâmant le non-respect des règles d’isolement en vigueur par plusieurs malades, le Dr Boileau ne s’est toutefois pas montré prêt à serrer la vis aux Québécois.

« Pour moi, on est dans une septième vague », a-t-il confirmé en conférence de presse aux côtés du ministre de la Santé, Christian Dubé. Celle-ci, a-t-il ajouté, « dépasse déjà ce qu’on avait vu pendant la quatrième vague » — celle de l’été dernier — , tant en ce qui concerne le nombre de personnes infectées que d’hospitalisations reliées au virus.

La montée des cas devrait « commencer à s’infléchir au cours des prochaines semaines », une fois le pic atteint, entrevoit le Dr Boileau. « Mais il y a beaucoup d’incertitudes », a-t-il prévenu : les nouveaux sous-variants d’Omicron BA.4 et BA.5 - presque aussi contagieux que la rougeole — « sont bien installés » et se propagent rapidement au Québec.

Depuis près d’un mois, les hospitalisations liées à la COVID-19 sont à la hausse au Québec, tout comme les nouveaux cas de la maladie, dans un contexte estival marqué par le retour des festivals sans restrictions sanitaires, ainsi que la fin du port du masque obligatoire dans le transport en commun et la quasi-totalité des lieux publics (à l’exception notable des milieux hospitaliers).

« La COVID se propage et touche aussi nos employés de la santé, donc, il faut rester conscient que notre système peut être plus fragilisé pendant l’été », a d’ailleurs soulevé le Dr Boileau.

La question du respect de l’isolement

Christian Dubé s’est pour sa part voulu rassurant jeudi. « On n’aime pas l’augmentation des cas, mais elle est encore sous contrôle » dans les hôpitaux de la province, a indiqué le ministre de la Santé. Il faut toutefois « demeurer très vigilants », a-t-il ajouté, et respecter les règles d’isolement si on a contracté la COVID-19.

Luc Boileau estime d’ailleurs que la principale cause de cette hausse réside dans le fait que des personnes ont de « nombreux contacts » alors qu’elles sont atteintes de la maladie. « C’est pour ça que ça se contamine tant : c’est parce que les gens ne respectent pas cette règle de 10 jours », a-t-il souligné, visiblement irrité par cette situation.

Or, « je n’ai pas vu de données qui sous-tendaient cette réflexion-là », relève de son côté la Dre Caroline Quach-Thanh en entrevue. « J’ai plus l’impression que la majorité des gens qui sont contagieux ne le savent pas parce qu’ils ont peu ou pas de symptômes et qu’ils ont reçu un faux test négatif », estime la microbiologiste.

Doses de rappel et tests PCR

Les personnes âgées ou qui souffrent de maladies chroniques devraient également aller chercher une dose de rappel du vaccin contre la COVID-19, si ce n’est pas déjà fait, a affirmé le Dr Boileau. « En ce moment, [la COVID-19] circule et c’est le bon moment d’aller chercher une dose de rappel », a-t-il déclaré.

Par ailleurs, le directeur national de santé publique n’envisage pas de rendre de nouveau les tests PCR accessibles à tous les Québécois : ses équipes sont en mesure d’obtenir des données pertinentes sur la progression de la pandémie en analysant les eaux usées municipales, affirme-t-il.

Se limiter à cette approche ne fait par contre pas l’unanimité chez les experts. « C’est une vision assez à court terme de se dire qu’on peut se baser sur les eaux usées » pour bien analyser l’évolution des cas, déplore notamment Lara Gautier, professeure de santé publique à l’Université de Montréal, qui réclame le retour à l’accès universel aux tests PCR.

Avec Nikoo Pajoom