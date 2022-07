Santé Canada pourrait approuver un vaccin contre la COVID-19 pour les jeunes enfants ce mois-ci

Les responsables fédéraux affirment qu’un vaccin contre la COVID-19 pour les plus jeunes enfants pourrait être approuvé dès ce mois-ci.

Santé Canada a écrit mardi sur Twitter qu’elle s’attend à prendre une décision d’ici la mi-juillet sur l’opportunité d’approuver le vaccin de Moderna pour les enfants de six mois à cinq ans.

Moderna a demandé que son vaccin soit administré en deux doses, chacune représentant le quart de sa dose adulte, administrées à environ quatre semaines d’intervalle.

L’agence dit avoir reçu une soumission de Pfizer-BioNTech le 23 juin pour son vaccin pour les enfants âgés de six mois à quatre ans.

Un porte-parole de Santé Canada a déclaré que les organismes de réglementation sont toujours en train d’établir un calendrier pour leur examen de la demande de Pfizer-BioNTech.

Le Canada n’a pas encore autorisé un vaccin pour ses près de deux millions d’enfants de moins de cinq ans.

Le vaccin Comirnaty de Pfizer-BioNTech peut être utilisé sur des enfants dès l’âge de cinq ans, et le vaccin Spikevax de Moderna a été approuvé pour les enfants de six ans et plus.