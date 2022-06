À quoi vous attendre si vous partez en avion cet été ?

La période des vacances estivales approche à grands pas. Elle est même déjà amorcée pour plusieurs. Si vous prévoyez prendre l’avion cet été, voici un compte rendu des choses auxquelles penser avant votre départ… ainsi qu’en prévision de votre retour au pays.

Dois-je être vacciné pour prendre l’avion ?

À compter du 20 juin, il ne sera plus obligatoire de montrer une preuve vaccinale pour monter à bord d’un avion au Canada – que ce soit pour un vol intérieur ou international.

Attention toutefois : si vous rentrez au Canada en provenance de l’étranger, vous devrez être munis d’une preuve de vaccination. Deux doses au minimum continuent d’être exigées jusqu’à nouvel ordre.

Aussi, si vous voyagez à l’étranger, il est important de consulter les obligations en vigueur dans votre pays de destination pour vérifier si vous aurez besoin de montrer une preuve de vaccination.

Faut-il faire un test de dépistage avant le départ ?

Cela dépend de votre destination. Si un test de dépistage s’impose, vérifiez le type de test demandé : qu’il s’agisse d’un PCR ou d’un antigène.

Dois-je souscrire à une assurance COVID-19 ?

Selon la plateforme HelloSafe, plus de 40 pays et territoires dans le monde exigent toujours une assurance voyage qui couvre la COVID-19 pour entrer au sein de leurs frontières. Parmi ces pays, on retrouve des destinations touristiques comme l’Argentine ou la Thaïlande. Avant de partir, vérifiez si votre pays de destination l’exige.

Dois-je me préparer à de longues files d’attente à l’aéroport ?

Dans les dernières semaines, les voyageurs ont dû faire face à de très longues heures d’attente dans les aéroports. La situation semble présentement se résorber, du moins à Montréal. Si vous partez de l’aéroport international Montréal-Trudeau, vous pouvez toujours consulter leur site en direct pour vérifier le temps d’attente à la sécurité et aux douanes.

Devrais-je porter un masque dans l’avion ?

Il demeure obligatoire de porter un masque dans les avions qui partent et arrivent au Canada – et ce durant toute la durée du trajet, sauf pour manger ou pour boire.

Dois-je encore remplir ArriveCAN en prévision de mon retour ?

Il est encore nécessaire de remplir le formulaire ArriveCAN dans les 72 heures avant votre retour au Canada. Vous pouvez télécharger l’application mobile ou remplir le formulaire en ligne.

Si vous ne vous conformez pas, même par oubli, vous risquez d’être soumis à un test de dépistage, à une quarantaine obligatoire de 14 jours et seriez passible d’amendes.

Au retour, puis-je être soumis à un test aléatoire ?

Entre le samedi 11 juin et le jeudi 30 juin 2022 : si vous êtes vacciné, le test aléatoire obligatoire est temporairement suspendu dans tous les aéroports du Canada. Toutefois, si vous n’êtes pas vacciné, le test aléatoire à l’aéroport demeure en place.

À partir du vendredi 1er juillet : tous les tests aléatoires seront effectués hors site – cela est valable pour les voyageurs vaccinés ainsi que pour les non-vaccinés.