La CSD, toujours préoccupée par la santé et la sécurité au travail

Certains croient encore que les questions de santé et de sécurité pour les travailleurs, particulièrement ceux du secteur de la construction, se bornent au port du casque, ou alors au port du masque pour celui de la santé. N’allez pas répéter cela aux hauts dirigeants de la Centrale des syndicats démocratiques (CSD). Il s’agit pour eux d’un perpétuel combat aux multiples ramifications, d’un processus de sensibilisation qui s’étend depuis des décennies et qui est loin d’être terminé. Même l’adoption, en octobre dernier, de la Loi modernisant le régime de santé et de sécurité du travail — la précédente affichait plus de 40 ans d’âge — n’a pas calmé toutes leurs inquiétudes.

Au début de la pandémie, le Québec a découvert que la prévention n’était pas sa plus grande force… ni le plus gros poste budgétaire au sein du gouvernement. Avons-nous finalement appris la leçon ? À en juger par les propos de Luc Vachon et de Kaven Bissonnette, respectivement président et vice-président de la CSD, ce n’est pas d’hier qu’il faut convaincre pouvoirs publics et employeurs de son importance, trop souvent perçue comme une dépense inutile plutôt que comme un investissement rentable et responsable.

« Dans les années 1990, je donnais des formations pour la CSD et j’essayais déjà qu’on arrête de voir la Commission des normes de l’équité, de la santé et de la sécurité au travail comme un régime d’assurances, soit un organisme prenant en charge les indemnisations et la réadaptation. 85 % des sommes perçues allaient là, et 15 % allaient à la prévention. En 2020, nous en sommes aux mêmes proportions », regrette Luc Vachon, prouvant que les mentalités sont parfois dures, et lentes, à changer.

La démonstration est pourtant faite depuis longtemps, selon Kaven Bissonnette. « Lorsque l’on investit 1 $ en prévention, on en économise 10 $ en indemnisations », affirme le vice-président, également avocat.

Des dangers bien réels

Même si le risque zéro n’existe pas, rien n’empêche de freiner certaines tendances inquiétantes. En 2021, 207 travailleurs ont perdu la vie, dont 71 uniquement dans le secteur de la construction. Au cours de la même année, 105 700 personnes ont subi des lésions professionnelles ; et preuve que personne n’échappe aux erreurs du passé, on compte 135 décès causés par l’amiante. Ce matériau isolant, très utilisé entre 1930 et 1990, est encore présent dans de nombreux bâtiments résidentiels au Québec. Il est hautement dommageable lorsqu’il se disperse dans l’air lors de travaux importants.

« Tout le monde est pareil, déplore Luc Vachon. Quand on est jeune, en parfaite santé, la maladie, c’est pour les autres, jusqu’au jour où… Tous ne passent pas par le rigoureux processus de sécurité [quand vient le temps de retirer l’amiante], et j’en ai entendu, des histoires de gens qui travaillent le samedi, au noir, et sans protection. »

Négligence ou économies faites sur le dos des plus insouciants, ce phénomène lié à l’amiante — plus du tout sur l’écran radar médiatique — illustre quelques-unes des facettes plus complexes du monde de la construction. On dit souvent : « Quand le bâtiment va, tout va », mais est-ce vraiment le cas dans le présent contexte postpandémique ? Des préoccupations pointent à l’horizon alors que la machine recommence à rouler à plein régime, et peut-être un peu trop au goût de Luc Vachon.

« Un ralentissement ou une récession incite les gouvernements à investir dans le béton et l’asphalte. On fracasse en ce moment un record en nombre d’heures travaillées, mais pour tout réaliser, ça prend 13 000 nouveaux travailleurs par année, alors que les écoles ne peuvent qu’en former entre 2000 et 3000. Résultat : la présence de beaucoup de jeunes et de gens qui ne connaissent rien à l’industrie, qui sont sans qualifications. Cette entrée massive augmente forcément le niveau de risques. »

Sans compter que la précipitation à livrer des projets dans les délais prescrits impose une cadence parfois infernale, certains préférant couper dans les mesures de prévention pour y parvenir.

Mauvais calcul, selon Kaven Bissonnette, surtout quand surgissent des drames. « Tout le monde écope, particulièrement la compagnie dont la réputation est écorchée, aux prises avec un chantier qui doit fermer. »

À la pénurie de main-d’œuvre sont venus s’ajouter d’autres enjeux de sécurité, dont ceux concernant les travailleurs étrangers, un dossier qui tient à cœur au vice-président. « Devant des employés venant du Guatemala qui ne parlent ni français ni anglais, appliquer les mesures de santé et de sécurité représente tout un défi. Dans l’industrie agroalimentaire, leur pourcentage augmente, une réalité qui n’existait pas il n’y a pas si longtemps. »

Comme quoi ça prend plus qu’un casque pour bien se protéger.