La coroner Géhane Kamel dénonce l’échec du système de santé

Trois jours après avoir déposé son rapport sur les nombreux décès survenus dans les résidences pour aînés au début de la pandémie, la coroner Géhane Kamel a pris la parole jeudi devant la presse pour présenter ses conclusions. Sans blâmer quiconque, elle dénonce l’échec d’un système et le travail en vase clos.

« Nos aînés les plus vulnérables ont été dans l’angle mort de nos gouvernements. Elles ont été dans l’angle mort de la société », a-t-elle ainsi tranché après 69 jours d’audiences et l’écoute de plus de 200 témoins, des familles endeuillées jusqu’au sommet de l’État.

Ce funeste angle mort s’est ainsi nourri de « l’écart entre le ministère et le terrain ».

Aveugles sur les drames se déroulant dans les CHSLD du Québec, les dirigeants n’ont pu agir pour limiter l’hécatombe de la première vague.

« L’agilité du système de santé » doit donc s’accroître, a-t-elle insisté. « Le nombre incalculable » de directives ministérielles, changeantes parfois de jour en jour, prenait « des heures, voire des jours » avant d’être entendu par les employés sur le front. « Ce n’est pas normal que les médecins, les citoyens ou les employés se sentent obligés de passer par les médias pour que ça bouge. Mon message au gouvernement : Trouvez une façon pour parler avec votre terrain. »

La fin du privé réclamé

Parmi ses 23 recommandations, Mme Kamel estime notamment que le modèle des centres pour aînés entièrement privés appartient au passé. « La notion mercantile qui va à côté, ça ne devrait pas exister », a-t-elle plaidé, pointant du doigt les conditions de travail déplorables des employés de ces établissements. « Ce n’est pas normal que dans les CHSLD non conventionnés, il y ait des gens moins bien payés qu’au Tim Horton », s’est indigné à ses côtés de Géhane Kamel, le coroner assesseur Jacques Ramsay.

De la même façon, « conventionner » les CHSLD privés en imposant les mêmes standards que dans le secteur public ouvrirait « une lunette réglementaire » permettant de prévoir les prochains drames.

Quant au CHSLD Herron, symbole de la crise, la coroner a directement visé « la chicane » et les « lettres d’avocat » envoyées de part et d’autre tandis que des patients mourraient en même temps. « Les gens ont failli. Que ce soit les propriétaires, le CIUSSS ou le ministère. C’est indéniable. Les gens se sont passé la balle. Pour le reste, je n’ai pas de reproches à faire comme tel, mais il y a certainement des leçons à tirer. »

Géhane Kamel assure « avoir été au fond des choses » avec son rapport sans avoir été contraint par le politique. « J’ai beaucoup d’espoir que ces recommandations-là ne finiront pas sur une tablette. Ce rapport-là doit être le début de quelque chose pour changer la perspective qu’on a de la prise en charge de nos aînés au Québec. Je pense que ça a été entendu. »

Plus de détails suivront.