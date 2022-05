Le CISSS des Îles de la Madeleine songe à se lancer dans l’immobilier

Face à la crise du logement, le CISSS des Îles de la Madeleine songe à ajouter un casque de construction à son uniforme de soignant. Le centre de santé et de services sociaux envisage de construire lui-même l’hébergement qui manque pour accueillir sa main-d’œuvre.

Le diagnostic est implacable : avec un taux d’inoccupation qui avoisine 0 %, les Îles de la Madeleine peinent à recruter des travailleurs et des travailleuses du continent. Le CISSS des Îles subit aussi cette réalité : au moment où les Madelinots vieillissent et nécessitent plus de soins, le bassin de main-d’œuvre local rétrécit et les logements manquent pour l’attirer de l’extérieur.

« Il y a des personnes prêtes à venir vivre une belle aventure aux Îles, indique la p.-d.g. du CISSS, Sophie Doucet. Malheureusement, ils doivent parfois reculer parce qu’ils sont incapables de se trouver un logis. »

Pour remédier au problème, le CISSS réfléchit à se lancer dans l’immobilier. « Nous avons testé l’idée auprès du ministère de la Santé, indique Mme Doucet. Il nous a encouragés à approfondir notre réflexion. »

Le CISSS évalue présentement ses besoins. « C’est encore très embryonnaire et il y a encore plein d’options sur la table, précise la p.-d.g. Quelle forme ça pourrait prendre ? Des maisons en rangée ? Un immeuble à logements ? Un parc de mini-maisons ? Nous ne le savons pas encore, précise Mme Doucet. Nous poursuivons nos analyses. »

Le CISSS des Îles a complété l’achat, ce printemps, d’un hôtel motel situé devant l’hôpital. Celui-ci accueillera des bureaux – mais aussi une trentaine de chambres destinées à héberger la main-d’œuvre de passage. Elles s’ajouteront aux quelques maisons que le CISSS doit aussi louer pour assurer un toit à son personnel d’agence.

C’est la nécessité plus que l’envie qui pousse le CISSS à considérer l’aventure immobilière. Dans un scénario idéal, affirme Sophie Doucet, un promoteur accepterait de collaborer avec le centre de santé pour lui éviter le fardeau de gérer le chantier et l’entretien de ce parc immobilier.

Pression du tourisme

Les Îles vivent une réalité particulière induite par la forte affluence touristique en période estivale. Plusieurs Madelinots louent leur maison à fort prix aux touristes. Les baux, pour les travailleurs et les travailleuses qui souhaitent s’installer, prennent souvent fin dès l’arrivée des beaux jours.

C’est ce que Sophie Doucet a elle-même vécu à son arrivée en poste, l’an dernier. « Mon conjoint et moi avons décidé de jouer le tout pour le tout en vendant tout ce que nous avions sur le continent, explique-t-elle. Nous avons eu chaud : c’est fou le marché immobilier ici. Moi-même, j’ai eu peur de ne pas pouvoir me loger. »

Elle se veut toutefois rassurante : le CISSS accompagnera les candidats et les candidates dans leur recherche de logements.

Une soixantaine de postes reste présentement à pourvoir au CISSS et pour assurer les services. Le centre de santé doit faire appel aux services de 39 travailleurs et travailleuses issus d’agences privées. Uniquement pour les transporter jusqu’aux Îles et les héberger une fois rendus, le CISSS débourse, chaque année, 1,3 million de dollars.

Le CISSS espère présenter une vision plus précise de ses besoins immobiliers d’ici un an.

Sophie Doucet et le CISSS, en attendant, devront s’habituer au nouveau rôle qu’ils pourraient prochainement jouer.

« L’immobilier, ce n’est pas notre métier, conclut la p.-d.g. Ça nous sort de l’ordinaire ! »