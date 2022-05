La PDG du CIUSSS de l’Ouest-de-l’île-de-Montréal, Lynne McVey, ne sollicitera pas un autre mandat qui vient à échéance en juillet, est-il indiqué dans un communiqué publié mardi.

Cette annonce survient au lendemain de la publication du rapport de la coroner Géhane Kamel qui écorche la manière dont les gestionnaires du CIUSSS de l’Ouest-de-l’île-de-Montréal ont géré la crise au CHSLD Herron au début de la pandémie.

« La direction générale du CIUSSS prend actuellement connaissance du rapport de la coroner et de ses recommandations et s’engage à les mettre en place pour la sécurité et le bien-être de ses usagers et de ses résidents », est-il écrit dans le communiqué.