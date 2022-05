Québec investit 65 millions $ dans l’espoir de réduire le nombre de suicides

Québec va déployer une nouvelle stratégie nationale pour la prévention du suicide, deux décennies après le premier plan d’action. L’objectif : réduire d’ici 2026 le nombre de décès par suicide d’au moins 10 %, pour faire passer la province sous la barre des 1000 décès par suicide annuellement.

Pour y parvenir, le gouvernement Legault injectera 65 millions $ pour soutenir différentes actions, a annoncé vendredi le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé. De cette somme, 5 millions $ ont déjà été octroyés en 2021-2022.

La nouvelle stratégie comportera quatre axes et 13 mesures. Elle vise à augmenter le bien-être psychologique, diminuer le niveau de détresse psychologique de la population et prévenir les tentatives et idées suicidaires.

La mise en place d’une stratégie nationale était réclamée par plusieurs organismes au cours des dernières années.

Besoin d’aide ? N’hésitez pas à appeler la Ligne québécoise de prévention du suicide : 1 866 APPELLE (1 866 277-3553).



Pour obtenir de l’aide concernant votre santé mentale ou celle d’un proche, n’hésitez pas à contacter le service Info-Social 811.

Cet article a été produit avec le soutien financier des Bourses Meta et La Presse canadienne pour les nouvelles.