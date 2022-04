Santé Canada donne son aval au don de sang des hommes homosexuels

Santé Canada a donné pour la première fois mercredi le feu vert pour le don de sang des hommes qui ont des relations sexuelles avec d’autres hommes, une décision qui ne s’applique toutefois pas pour l’instant au Québec.

C’est la Société canadienne du sang (SCS), l’organisme qui fait la collecte du précieux liquide dans les autres provinces du Canada, qui a déposé la demande pour éliminer la période d’exclusion des hommes homosexuels qui sont dans une relation stable, par exemple. À l’heure actuelle, on refuse le sang des hommes qui ont eu des relations sexuelles avec un autre homme dans les trois derniers mois.

La collecte est faite au Québec par Héma-Québec, qui n’accepte pour l’heure que le don de plasma sanguin des hommes homosexuels, et non le sang. Par courriel, Héma-Québec a qualifié la décision de Santé Canada mercredi de « bonne nouvelle » pour son approche en deux étapes. La première consiste à accepter d’abord le plasma des hommes homosexuels avant d’élargir aux autres types de don, comme le sang et les plaquettes. Cette dernière étape est prévue en 2023.

Le plan d’Héma-Québec découle de consultations avec notamment son comité de receveurs, pour s’assurer du « niveau d’acceptabilité et d’adhésion » à ce genre de changement.

Pour rendre sa décision, Santé Canada dit avoir fait un « examen approfondi des données probantes à l’appui de l’innocuité de la sélection revue des donneurs », en se basant sur l’appui d’experts. Le rôle de cet organisme n’était que d’accepter ou de refuser les demandes lui étant présentées par Héma-Québec ou la SCS.

Le fédéral ne pouvait donc pas forcer les critères du don de sang, même si le gouvernement Trudeau avait spécifiquement promis de l’élargir aux homosexuels en 2015. Il s’est finalement contenté de financer la recherche sur la question.

L’approbation de mercredi à la demande de la Société canadienne du sang « marque un jalon important vers un système de don de sang plus inclusif partout au pays », commente toutefois Santé Canada dans son communiqué.

Dans les autres provinces que le Québec, le formulaire habituel du don de sang sera remplacé d’ici le 30 septembre par des questions plutôt axées sur les comportements sexuels à risque élevé, peu importe l’identité de genre ou l’orientation sexuelle du donneur.