«C’est l’hécatombe» à l’Hôpital Anna-Laberge, dit la FIQ

Le Syndicat des professionnelles en soins de Montérégie-Ouest, affilié à la FIQ, sonne l’alarme. L’urgence de l’Hôpital Anna-Laberge à Châteauguay déborde à un point tel, signale-t-il, qu’un patient a dû être installé sur une chaise avec une petite table mobile plutôt qu’une civière dans un corridor. D’autres se trouvent dans des salles sans accès à des cloches pour demander de l’aide en cas de malaise. « C’est l’hécatombe ! » dit la présidente Mélanie Gignac.

Le taux d’occupation de l’urgence est actuellement de 200 %. L’urgence compte 64 patients sur civière. « Ce matin, un patient était couché sur civière dans un coin de mur, rapporte Dominic Caisse, agent syndical de la FIQ à l’Hôpital Anna-Laberge. Il est à l’urgence pour des convulsions. Il est un peu à la vue, mais il n’a aucune cloche à sa portée s’il y avait une urgence ou quoi que ce soit. »

Les infirmières craignent le pire, selon Mélanie Gignac. « Elles sont aux prises avec le sentiment de ne pas bien soigner les patients, dit-elle. Malgré le fait qu'elles fassent 1000 % de leur mieux, elles n’ont pas le temps de s’occuper adéquatement des patients et elles ont peur d’en échapper. »

Le Devoir a parlé au téléphone à une infirmière de l’urgence qui veut garder l’anonymat par crainte de représailles. « La population ici n’est pas en sécurité, dit-elle. On n’arrive pas à bien faire notre travail. On éteint des feux. » Elle indique qu’une seule des trois « salles de chocs », munies de divers appareils pour accueillir des patients en situation critique, est disponible actuellement. Des malades qui y ont été traités doivent y rester, faute d’espace ailleurs.

Un manque de lits

Selon Dominic Caisse, 36 des 64 patients sur civières ont besoin d’être hospitalisés. Ils demeurent à l’urgence parce qu’il n’y a pas de place aux étages.

L’Hôpital Anna-Laberge a récemment dû fermer une unité d’hospitalisation de 40 lits, faute de personnel. Une information confirmée par plusieurs sources au Devoir. Interpellé jeudi matin, le CISSS de la Montérégie-Ouest n’a pas encore répondu aux questions du journal.

L’infirmière à qui Le Devoir a parlé explique que l’Hôpital Anna-Laberge accueille actuellement des patients du territoire de l’Hôpital du Suroît, en raison du manque de personnel dans ce dernier établissement. « On a une surcharge ambulatoire, estime-t-elle. On nous a dit qu’on aurait 5 ambulances par jour de plus [de la région du Suroît], mais c’est plus 15 de plus. »

Mélanie Gignac indique que le personnel d’Anna-Laberge est affecté par la COVID-19, comme dans les autres hôpitaux, mais que des infirmières continuent de démissionner en raison des conditions de travail difficiles.

D’autres détails suivront.