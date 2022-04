Le vaccin de Medicago contre la COVID-19 disponible au Québec vers la fin mai

Le Comité sur l’immunisation du Québec (CIQ) vient de rendre son avis au sujet du Covifenz, le vaccin contre la COVID-19 produit par Medicago. Il recommande son utilisation pour les personnes de 18 à 64 ans ayant une contre-indication à l’administration d’un vaccin à ARN messager ou qui refuseraient ce dernier type de vaccin.

Le CIQ continue de privilégier les vaccins à ARN messager, comme ceux de Pfizer et Moderna, puisque « leur efficacité apparaît légèrement plus élevée » que les vaccins à protéines recombinantes contre la COVID-19 tels que Nuvaxovid, de Novavax, et Covifenz, de Medicago.

Le comité précise toutefois, dans ses avis concernant Nuvaxovid et Covifenz, que ces vaccins sont basés « sur une technologie classique, ce qui pourrait favoriser l’acceptabilité d’une vaccination pour des personnes ayant une véritable crainte des vaccins basés sur des technologies plus récentes comme l’ARN messager ».

Selon le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), des doses de Covifenz pourraient être livrées au Québec « autour de la fin mai ».

Il y a une semaine, le gouvernement québécois a annoncé que 7500 doses du vaccin de Novavax avaient été distribuées dans les établissements du réseau de la santé. Depuis, très peu de Québécois non-vaccinés se sont rendus dans un centre de vaccination pour l’obtenir. D’après le MSSS, 293 doses ont été administrées jusqu’à présent, dont 244 premières doses.