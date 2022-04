Pas prêts pour cette pandémie... ni la prochaine

Prêts pour une prochaine pandémie ? Pas vraiment, avance dans son nouvel ouvrage la Dre Cécile Tremblay, microbiologiste et infectiologue au Centre de recherche du CHUM et analyste chevronnée prisée des médias depuis le début de la pandémie. Entrevue.

Le gouvernement du Québec a loupé plusieurs belles occasions de renforcer le message de santé publique et de saper la désinformation qui mine la lutte contre la COVID-19, estime l’autrice de Prêts pour une prochaine pandémie ?. Mais il n’est pas trop tard, car l’état de l’immunité collective, loin d’être atteinte, laisse présager une longue et lente sortie de crise, prédit la scientifique Cécile Tremblay.

« Nous n’avons toujours pas les outils, comme un vaccin universel, pour atteindre une immunité à long terme, comme celle conférée par les vaccins contre la rougeole ou la coqueluche. Que ce soit avec les infections ou les vaccins actuels, l’immunité contre les coronavirus est de courte durée. C’est certain que nous vivrons d’autres vagues, car l’immunité faiblira toujours dans une partie de la population après quelques mois, permettant au virus de circuler à nouveau », estime la Dre Tremblay.

Malgré ce constat peu réjouissant, le livre de la spécialiste en immunologie se veut, lui, plutôt constructif et porteur de solutions. En quelque 200 pages, celle qu’on a souvent vue au petit écran décrypter en pleine crise sanitaire des notions scientifiques complexes rassemble dans cet ouvrage les leçons à tirer de 24 mois de pandémie, pour mieux faire la prochaine fois.

Pandémie 101

Écrit avant la 6e vague, l’ouvrage se veut en sus un outil de vulgarisation, à glisser subtilement dans la poche de ceux qui s’emmêlent encore les pattes dans les miasmes de la désinformation. « Mon but n’est pas de trouver des coupables. Si on ne fait que ça, on rate l’essentiel, qui est de s’attaquer aux problèmes de fond et d’avancer des solutions concrètes pour le futur », insiste-t-elle.

Cela dit, en entrevue, la chercheuse n’en demeure pas moins critique face à la situation actuelle et est d’avis que le gouvernement rate le coche. Après avoir gardé un message de prévention assez continu, Québec a abdiqué depuis la fin de la 5e vague, pense-t-elle. « Le gouvernement sent la population fatiguée et a mis la pandémie en veilleuse. Or, nous ne sommes vraiment pas rendus à la phase endémique », assure la Dre Tremblay.

« Avant Noël, avec autant de cas, 2000 hospitalisations et 12 000 employés absents du réseau, c’était la catastrophe. On fermait tout. Et là, tout reste ouvert et chacun doit gérer son risque. Il faut expliquer au public les raisons de cette volte-face. Sinon, comment peut-il garder confiance ? »

Le manque de cohésion — sur la question du masque en début de pandémie — incarne l’exemple parfait du tort causé par un déficit de transparence, croit-elle. « On doit toujours dire ce qu’on fait et pourquoi, et aussi ce qu’on sait que l’on ne sait pas. Nuancer les propos est toujours difficile dans une crise », croit-elle.

Elle déplore aussi les bévues commises dans le dossier de la vaccination des travailleurs de la santé — qui devrait être obligatoire, selon elle —, lors des regroupements de Noël promis par François Legault alors qu’une nouvelle vague frappait l’Europe, et lors de l’épisode du tonitruant « Convoi de la liberté » anti-mesures sanitaires.

« Après ces manifs, le gouvernement s’est félicité du peu de casse survenue au Québec et a dit que c’était “du bon monde”, déplore la Dre Tremblay. Mais le message porté par ces événements était nocif. Le gouvernement n’a pas fait contrepoids en renforçant le message de santé publique, sur les ondes ou les réseaux sociaux. Ça aurait dû être fait. On a cessé de parler de pandémie à ce moment-là. »

L’engouement pour la 3e dose est d’ailleurs tombé à plat. La Dre Tremblay regrette que l’on n’ait pas appris, même des vagues précédentes. « C’est nier la réalité de dire que ce qui se passe en Europe “pourrait” ne pas arriver pas ici. Mieux vaut donner l’heure juste que d’avoir à reculer. La ligne est très mince entre plaider le manque d’acceptabilité sociale et donner de fausses illusions. »

Peut mieux faire

Si Prêts pour une prochaine pandémie ? souligne l’immense chance des Québécois d’avoir échappé à une politisation extrême des mesures sanitaires, contrairement aux États-Unis, la Dre Tremblay affirme qu’il faudra garder l’œil ouvert à l’approche des élections. « Les mesures de santé publique doivent rester guidées par la science. »

En plus de panser les plaies du réseau de la santé, l’infectiologue juge qu’il urge de créer un comité permanent de surveillance, de recherche et de préparation aux pandémies, doté d’un observatoire sur les virus émergents et les zoonoses. « Un ministre de la Santé est bien trop occupé à gérer un réseau en crise pour faire ça. Il faut un comité d’experts, prêt en tout temps, pas juste en temps de pandémie, et qui dispose de plusieurs plans spécifiques, ajustés à divers scénarios de contagion. » Celui de Québec n’avait pas prévu que le virus frapperait d’abord les CHSLD.

La spécialiste des infections se désole d’ailleurs de l’âgisme qui percole dans le discours gouvernemental, alors qu’on fait maintenant peu de cas des décès de ceux qu’on appelait « nos bâtisseurs » en début de pandémie.

« Ce ne sont pas tous des cas désespérés et des gens qui ont signé des arrêts de traitement qui décèdent. La mort de septuagénaires encore très actifs dans la société qui travaillent ou qui s’occupent de leurs petits-enfants, c’est grave. Le discours serait tout autre si le virus touchait des enfants. »

Bref, bien des choses, dont de nouvelles normes de ventilation dans les CHSLD et les écoles, devraient déjà être amorcées. Car le virus ne disparaîtra pas demain matin.

« À force de vaccins et de réinfections, il n’est pas impossible qu’une certaine immunité cellulaire contre la COVID finisse par se développer au fil des mois et des ans, autre que les seuls anticorps, pense la Dre Tremblay. Mais entre-temps, il faut accélérer l’octroi de doses de rappel au plus grand nombre, justement parce que ces doses [préalablement injectées] sont moins efficaces chez ceux qui sont le plus à risque. On ne doit pas accepter que 30 ou 40 personnes meurent chaque jour d’une maladie qui peut être prévenue. »



Prêts pour une prochaine pandémie ? Dre Cécile Tremblay, Les éditions La Presse, Montréal, 208 pages. Parution le 21 avril.