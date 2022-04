Les finissants boudent encore la médecine familiale

Encore cette année, les finissants en médecine au Québec délaissent la médecine familiale au profit d’autres spécialités. Dans la province, 90 postes de résidents en médecine familiale n’ont pas été comblés lors du premier tour de jumelage du CaRMS, l’organisme pancanadien chargé de l’opération.

« C’est encore d’une grande tristesse, dit le président de la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec (FMOQ), le Dr Marc-André Amyot. C’est le premier tour, mais l’année passée, au premier tour, on avait à peu près le même nombre de postes non comblés. » Après le second tour, 75 postes étaient demeurés vacants l’an dernier. Les résultats finaux seront connus cette année le 12 mai.

Selon les données rendues publiques par le CaRMS mardi, tous les postes de spécialités au Québec ont été pourvus, à l’exception d’un en pédiatrie à l’Université Laval, d’un second en anatomopathologie à l’Université de Sherbrooke, d’un troisième en médecine nucléaire à l’Université de Sherbrooke et d’un quatrième en radio-oncologie à l’Université McGill.

Pour le Dr Amyot, c’est la preuve qu’il faut valoriser la médecine familiale et, surtout, « arrêter de la dénigrer ». Selon lui, la « lourdeur » du système décourage aussi les finissants à adopter la médecine familiale.

Les relations sont tendues entre les médecins de famille et le gouvernement depuis cet automne. Le premier ministre François Legault leur a reproché de ne pas en faire assez. La FMOQ, elle, a rejeté en bloc le projet de loi 11, qui vise à améliorer l’accès à la première ligne. Des négociations sont en cours entre les omnipraticiens et Québec.

Depuis 2013, 400 postes de résidence en médecine familiale n’ont pas été comblés au Québec, selon la FMOQ. Or, les départs à la retraite s’accélèrent. En 2021, quelque 275 omnipraticiens prenant en charge des patients ont signalé à la Régie de l’assurance maladie du Québec qu’ils quittaient la pratique ou le feraient d’ici deux ans. Il s’agit d’un nombre presque deux fois plus élevé qu’en 2017, selon des données obtenues par Le Devoir auprès de la RAMQ.