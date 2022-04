Hausse des hospitalisations en Ontario après la fin du masque obligatoire

La situation s’aggrave dans certains hôpitaux de l’Ontario, deux semaines après la levée du règlement sur le port du masque obligatoire dans la plupart des lieux publics. Depuis le 21 mars, le nombre de patients infectés à la COVID dans les hôpitaux a presque doublé.

À l’hôpital général North York, au nord-est de Toronto, les salles d’attente sont pleines, décrit l’urgentologue Anne Aspler, entre autres à cause de la COVID. Trop de lits sont occupés et le centre hospitalier est en manque d’infirmières, explique la Dre Aspler. « Le moral des employés est à terre et je ne vois aucune solution possible à court terme », a écrit la médecin. Vingt-quatre patients infectés à la COVID sont actuellement à l’hôpital.

Mardi, le premier ministre, Doug Ford, a assuré que la province passait par un « petit pic » d’infections : 857 patients atteints de la COVID étaient alors dans des hôpitaux de la province. Le nombre est passé à 1 091 en seulement 24 heures. C’est presque le double du nombre de patients COVID dans les hôpitaux de l’Ontario le 21 mars, jour où le gouvernement a levé le règlement sur le port du masque obligatoire.

Même si plusieurs Torontois ont continué de porter le masque, la fin de l’obligation a fait en sorte que le nombre de patients hospitalisés a augmenté, explique le Dr Fahad Razak, interniste et épidémiologiste à l’hôpital St. Michael’s de Toronto. Le médecin salue la décision de la santé publique québécoise de continuer d’imposer le masque dans les lieux publics jusqu’à la fin du mois d’avril. « Ils sont prudents », évalue-t-il.

Dix patients sont atteints de la COVID-19 à l’hôpital St. Michael’s en ce moment. « Nous voyons une augmentation rapide du nombre de cas et si cela continue à ce rythme, nous allons avoir de vrais problèmes », souligne le Dr Fahad Razak. Le système de santé est « incroyablement résilient » mais a aussi ses limites, estime le médecin torontois. « Il était déjà débordé avant la pandémie », poursuit-il, « et là en plus nos employés tombent malades ».

Absences comme en janvier

À l’image de la première vague causée par le variant Omicron, en décembre et janvier, les hôpitaux ontariens doivent composer avec des effectifs réduits. « Ce n’est pas autant que lors de la vague du variant BA.1, mais ça commence à augmenter », relate le Dr Fahad Razak. Le phénomène se fait sentir dans plusieurs hôpitaux de la province, a pu constater Le Devoir.

Au Réseau universitaire de santé de Toronto, qui regroupe cinq établissements, dont deux hôpitaux, 384 des quelque 17 500 employés manquent à l’appel, soit puisqu’ils sont infectés ou parce qu’il y a un cas positif à leur domicile. « Nous voyons plus d’infections et d’exposition », indique la porte-parole du réseau, Gillian Howard. 436 employés sont absents au réseau de santé Hamilton Health Sciences. À l’hôpital général de Guelph, à l’ouest de Toronto, 53 employés ne sont pas présents en raison de la COVID.

220 membres du personnel sont absents à cause de la COVID à l’Hôpital régional de Windsor, soit environ 5 % des effectifs. « Depuis le début du mois de mars, le nombre d’absents a doublé », précise le directeur de communications Steve Erwin. Le taux d’absentéisme augmente aussi au Centre des sciences de la santé de Kingston : 140 employés sont à la maison à cause de la COVID, environ 50 de plus qu’il y a deux semaines.

Revenir sur la décision

Certains experts demandent maintenant au gouvernement ontarien de revenir sur sa décision de mettre fin à l’obligation de porter le masque. C’est le cas entre autres du Dr Andrew Morris — spécialiste des maladies infectieuses et membre de la Table de consultation scientifique de l’Ontario — qui a livré son opinion sur les réseaux sociaux mardi. La mesure est nécessaire en raison du variant du nombre de patients hospitalisés, du variant BA.2 et de la couverture vaccinale insuffisante.

Pour prévenir des conséquences plus importantes sur les hôpitaux, le Dr Fahad Razak pense que la province doit recréer la « magie » qui a fait en sorte que la population a obtenu ses deux premières doses en grand nombre. « Nous avons eu une adhésion remarquable à la vaccination pour les première et deuxième doses, mais ce n’est même pas proche pour la troisième », analyse-t-il. 60 % des Ontariens de plus de 18 ans ont obtenu leur troisième dose. Le taux est presque identique au Québec.

Ce reportage bénéficie du soutien de l’Initiative de journalisme local, financée par le gouvernement du Canada.