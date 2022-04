La campagne de sensibilisation du ministre Lionel Carmant auprès des non-vaccinés a connu des résultats mitigés. Depuis son lancement à la fin janvier, 27 142 personnes de plus se sont fait vacciner sur le demi-million de Québécois toujours réfractaires à l’immunisation.

Le 24 janvier dernier, le gouvernement dévoilait une nouvelle stratégie pour rejoindre les non-vaccinés. « Nous voulons aller à la rencontre des gens sur le terrain pour leur expliquer les bienfaits de la vaccination, en utilisant une approche positive », avait déclaré le ministre Lionel Carmant.

Ce dernier se donnait jusqu’à ce jeudi pour évaluer les résultats de la campagne qui prévoyait notamment l’ouverture dans des certains ciblés de cliniques sans rendez-vous partout au Québec et la création d’une ligne téléphonique dédiée aux indécis.

« On se donne jusqu’au 31 mars. Et si jamais ça fonctionne très bien, après, on verra », avait déclaré le ministre Carmant sans se donner de cibles précises à atteindre.

Depuis, le nombre de Québécois adultes non-vaccinés est passé de près de 540 000 à 510 769.

Efforts concentrés à Montréal

Tel qu’annoncé en janvier, la nouvelle stratégie a surtout touché les quartiers à faible couverture vaccinale de la région de Montréal, indique le ministère de la Santé. La Santé publique a notamment ouvert un site de vaccination éphémère au CLSC Sainte-Catherine.

Des actions ont également ciblé les régions comme le Bas-Saint-Laurent où des cliniques de vaccination mobiles ont permis l’administration de 757 doses de vaccins en février et mars.

Un peu partout au Québec, des activités de vaccination ont eu lieu en entreprise, dans les centres d’achats, dans des dépanneurs, des stations-service et même des centres de ski.

Et maintenant ? Ces actions seront-elles prolongées ? L’entrée en scène de la sixième vague risque de le justifier, indique le cabinet du ministre Carmant.