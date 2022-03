Aucun cas de rougeole signalé au Québec durant la pandémie de COVID-19

Les cas de rougeole ont diminué de façon exceptionnelle au Québec durant la pandémie de COVID-19. Aucune infection liée à ce virus n’a été déclarée en 2020 et 2021, selon le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS). Une cinquantaine avaient été enregistrées en 2019.

Moins de cas de coqueluche sont aussi recensés depuis deux ans: leur nombre est passé de 1258 en 2019, à 398 en 2020, puis à 20 en 2021.

La Dre Caroline Quach-Thanh, microbiologiste-infectiologue au Centre hospitalier universitaire (CHU) Sainte-Justine, explique la baisse des cas de rougeole par les mesures sanitaires et les restrictions aux frontières durant la pandémie. Cette maladie grave, qui peut entraîner des dommages au cerveau et même la mort chez les jeunes enfants, est l’une des plus contagieuses au monde.

« C’est certain que le port du masque, ça va diminuer beaucoup la transmission des autres infections qui sont respiratoires, dit la pédiatre. Il y a aussi eu pas mal moins de voyages. On se rappellera qu’en 2019, quand on avait eu une éclosion pendant l’été, ça avait commencé par une importation de cas. » Une personne non-vaccinée avait contracté la maladie lors d’un séjour en France. « À l’époque, on avait quand même revacciné pas mal, ajoute la Dre Quach-Thanh. On devrait [maintenant] avoir une couverture vaccinale pas trop mauvaise. »

La coqueluche, une infection des voies respiratoires qui entraîne des quintes de toux, connaît des pics d’activités tous les deux à cinq ans. Malgré cet aspect cyclique, la Dre Quach-Thanh croit que le port du masque a contribué à diminuer sa propagation, la maladie se transmettant par gouttelettes.

La vaccination, notamment celle des femmes enceintes, est aussi l’une des clés, selon la spécialiste. Depuis 2018, le Québec offre gratuitement aux femmes enceintes un vaccin contre la coqueluche afin de prévenir les complications chez les nouveaux-nés. Les nourrissons reçoivent une première dose contre la coqueluche à 2 mois, puis une dose de rappel à 4 mois. « Mais là où ils sont le plus à risque de complications, c’est entre 0 et 3 mois, avant même que leur vaccin puisse faire effet », explique la Dre Quach-Thanh. Elle rappelle que plusieurs bébés sont décédés de la coqueluche au Québec au cours des 15 dernières années.