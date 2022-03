1200 morts liées à la COVID-19 depuis le feu vert de Legault aux assouplissements

L’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) a finalement annoncé mercredi qu’une sixième vague frappe bel et bien le Québec, mais le changement de discours du gouvernement incite depuis des semaines les Québécois à baisser la garde, dénoncent des experts. Une position difficilement défendable alors que la COVID-19 a fait plus de 1200 victimes depuis le feu vert donné aux assouplissements par François Legault.

Fin janvier, le premier ministre déclarait que le Québec était enfin « sorti du tunnel » et pouvait relâcher l’étau sanitaire. Mais sans tambour ni trompettes, plus de 1200 Québécois ont depuis été emportés par la COVID, portant à un total de plus de 2700 les victimes depuis la cinquième vague. Après quelques jours d’hésitation, l’INSPQ a finalement avisé le ministère de la Santé qu’une sixième vague était bien amorcée au Québec, générée par le très contagieux sous-variant BA.2, 30 % à 40 % plus transmissible que son prédécesseur le BA.1.

Pour plusieurs observateurs, qui signalaient depuis quelques jours une remontée inquiétante des cas, le ton confortant du gouvernement et le discours banalisant la COVID ont faussé la perception du public et contribué à l’augmentation actuelle des cas.

« Il n’y a quasiment plus de points de presse, plus de tests PRC, plus de sensibilisation. Le message que la population reçoit, c’est que le ministère de la Santé ne parle plus de la pandémie », a insisté mercredi Roxane Borgès Da Silva, chercheuse et professeure à l’École de santé de l’Université de Montréal, avant l’annonce de l’INSPQ.

Ces dernières semaines, le discours gouvernemental, « prônant la prise en charge personnelle de la gestion des risques », a radicalement changé, observent aussi d’autres experts. Les élus se font rares aux points de presse dédiée à la pandémie. Malgré une hausse de 60 % en une semaine des absences chez les travailleurs de la santé, le directeur par intérim de santé publique du Québec, le Dr Luc Boileau, refusait jusqu’à dimanche dernier de parler d’une sixième vague.

Mais le groupe de recherche CIRANO, qui publie chaque semaine une estimation du nombre de cas d’infection à la COVID au Québec grâce à un échantillon de 3000 personnes, a observé la semaine dernière une hausse de 13 000 à 19 000 cas quotidiens. « C’est une hausse de presque 50 % en 7 jours, c’est très inquiétant », pointe Mme Da Silva.

Selon Kim Lavoie, directrice de la Chaire du Canada en médecine comportementale et professeure à l’UQAM, le gouvernement a abandonné son rôle de prévention, en banalisant le discours sur la COVID.

« On est sur un plateau de 1000 hospitalisations depuis des semaines ! La décision de lever les mesures sanitaires en est une de convenance, pas une décision de santé publique. On donne aux gens l’impression que la pandémie est terminée. Mais chaque vague nous a montré que plus le virus circule, plus le virus mute, et c’est ce qui se passe, encore une fois. Comment peut-on être surpris ? », déplore-t-elle.

La gestion personnelle

Interrogé sur l’impact concret que pourrait entraîner la déclaration de cette sixième vague sur des mesures sanitaires, le Dr Gaston de Serres, médecin-conseil à l’INSPQ, a indiqué au Devoir que le gouvernement actuel ne voulait plus d’une gestion de la pandémie « imposée », et que ce dernier souhaitait plutôt remettre la gestion du risque « entre les mains des citoyens ».

« Le Dr Boileau a répété que c’était aux gens à limiter leurs contacts. C’est un choix qui a été fait ici et ailleurs dans le monde. Le gouvernement doit encore décider de ce qui adviendra du port du masque. Mais ce n’est clairement pas seulement le masque, mais plutôt la réduction des contacts par la population qui peut changer le cours actuel des choses », affirme-t-il.

Pour Kim Lavoie, l’abandon des mesures de santé publique laisse croire au public que la situation est sous contrôle. « On dit aux gens de “s’autogérer”, mais on a retiré tous les outils de surveillance pour les informer du risque », dénonce la chercheuse.

Selon Roxane Borgès Da Silva, on est passé d’une gestion solidaire du risque, au « chacun pour soi ». « Responsabiliser les gens est un principe de santé publique prôné pour adopter de saines habitudes de vie ou gérer certaines maladies, mais il en va autrement du contrôle d’une maladie hautement virale, notamment pour protéger les plus vulnérables. Il faut trouver un équilibre entre l’autogestion complète, et le maintien de certaines mesures collectives. »

Pour le Dr Donald Vinh, infectiologue au Centre université de santé McGill, l’arrivée de cette sixième vague milite notamment en faveur de l’accélération de certaines mesures publiques, notamment l’octroi d’une quatrième dose aux plus vulnérables et même d’une politique de vaccination plus inclusive. Aux États-Unis, comme en Europe, l’incidence du BA.2 triple aux deux semaines. Il en sera de même ici, où à peine plus de 50 % de la population a reçu trois doses. « Il faut accélérer la protection des personnes plus fragiles. On n’est pas en pénurie de vaccins, ce n’est plus un enjeu. Des travailleurs de la santé concernés ont du mal à obtenir leur quatrième dose, imaginez le citoyen ordinaire », dit-il. Aux États-Unis, les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC) ont déjà donné le feu vert à l’octroi d’une quatrième dose pour les plus de 50 ans.

Selon Kim Lavoie, l’étude internationale iCARE, qui sonde l’opinion de dizaines milliers de citoyens à travers le monde, dont des milliers des Canadiens, démontre que de 82 % à 96 % des gens disent continuer à porter le masque. « C’est faux de dire que les gens n’adhèrent plus aux mesures, ils sont même en faveur du maintien du passeport vaccinal. Il faut garder le masque, mais en expliquant aux gens pourquoi des décisions sont prises. Entre tout ou rien, il y a un équilibre. »

Malgré l’absence de données sur le nombre réel de cas d’infection, l’INSPQ a dit fonder son avis de déclarer une sixième vague amorcée sur plusieurs indicateurs probants. Notamment, sur la hausse de 60 % du nombre de travailleurs de la santé infectés en une semaine, sur un taux de positivité atteignant 17 % chez les travailleurs dépistés, sur la hausse récente des admissions hospitalières et l’incidence des cas rapportés dans toutes les régions et les toutes strates d’âge.