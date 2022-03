«Forte» augmentation du nombre de travailleurs de la santé atteints de la COVID-19

Pas moins de 8600 travailleurs de la santé doivent présentement s’absenter de leur lieu de travail, en grande partie en raison de la COVID-19, a fait savoir dimanche le directeur national de santé publique par intérim, le Dr Luc Boileau. Il s’agit d’une augmentation de 60 % en une semaine.

« La situation a beaucoup évolué ces derniers jours, a laissé tomber d’entrée de jeu le Dr Boileau lors d’une conférence de presse exceptionnelle ce dimanche. Si la tendance actuelle se maintient, le nombre d’hospitalisations va continuer à augmenter. » Québec enregistrait samedi 107 nouvelles hospitalisations, inversant une tendance que tenait depuis neuf semaines.

Cette hausse de contaminations était « prévue », a-t-il rappelé, en raison de la levée des mesures sanitaires, mais « l’addition du [sous-variant] BA.2 par-dessus a surpris l’ensemble du paysage européen, et ici aussi ». Cette toute dernière poussée de contaminations pourrait atteindre « la moitié » du pic atteint par la cinquième vague en début d’année, selon le plus récent consensus d’experts. Près de deux tiers des nouvelles infections proviennent du sous-variant BA.2, a précisé le directeur national de santé publique par intérim.

Non seulement le nombre de patients souffrant de la COVID-19 augmente, mais la quantité de personnel contaminé grandit tout autant. En date de dimanche, 8600 travailleurs de la santé devaient s’absenter en raison d’une infection, ce qui représente une augmentation de 60 % en une semaine. « Il y a une poussée forte à ce niveau-là », a résumé le Dr Luc Boileau.

Cet affaiblissement de la capacité de soigner au Québec est surtout préoccupant dans les régions où le nombre d’employés est en général plus faible, comme la Gaspésie, le Bas-Saint-Laurent, le Saguenay-Lac-Saint-Jean ou l’Abitibi-Témiscamingue. Point encore plus préoccupant : la propagation de la COVID-19 est plus forte dans ces régions qu’à Montréal.

Laissant à d’autres le soin de qualifier la situation de « sixième vague », le Dr Boileau a tout de même invité le public à redoubler de prudence.

Lavages de mains, port du masque, distance et isolement pour les personnes infectées restent de mise. « Après 5 jours d’isolement, on peut, oui, sortir de notre isolement, mais en surprotégeant les autres, a conseillé le Dr Boileau. C’est 10 jours, la contagion ! »

La santé publique a d’ailleurs commencé à préparer une campagne de rappel pour une quatrième dose de vaccin, d’abord pour les personnes les plus vulnérables, soit celles qui sont en CHSLD, en résidence pour aînés, qui sont immunosupprimées ou qui sont âgées de 80 ans et plus.