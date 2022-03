Quel risque de se faire réinfecter par Omicron?

Des centaines de milliers de Québécois ont contracté le variant Omicron dans les derniers mois. Après une accalmie, les cas semblent maintenant repartir à la hausse dans la province tandis que le sous-variant BA.2 devient de plus en plus dominant. Quelles sont les chances de se faire réinfecter ? Le Devoir fait le point avec des experts.

La version BA.2 d’Omicron représente maintenant près de la moitié des cas de COVID-19 recensé au Québec, selon le dernier bilan de la Santé publique. Celui-ci se transmettrait de 30 à 50 % plus vite que son prédécesseur.

Depuis le début de la pandémie, trois millions de Québécois ont été infectés par la COVID-19. Le Québec considère qu’une personne est « adéquatement protégée » d’un risque de réinfection pour une période de trois mois après avoir contracté le virus. Benoît Barbeau, virologue et professeur au département des sciences biologiques de l’Université du Québec à Montréal, explique qu’il y a une possibilité de se faire réinfecter pendant cette période.

« Si vous avez été infecté par Omicron, il y a des probabilités d’être infecté par Delta ou par BA.2 », dit-il. Trois sous-variants d’Omicron se seraient développés depuis aussi loin que les premiers mois de 2021, souligne l’expert. « Il y a BA.1, qui est celui qu’on appelle le variant Omicron. Il y a BA.2, qu’on subit présentement. Et un autre qui s’appelle BA.3, qui ne semble pas aussi compétitif que les autres », détaille-t-il.

Les deux sous-variants sont reliés, mais ils sont différents car ils ont eu le temps d’évoluer avec le temps, de changer et de diverger. « Il ne faut pas penser qu’Omicron, qui a généré la précédente vague, a donné lieu à BA.2. Ils ont été créés au même point d’origine », dit-il. « Ils sont suffisamment différents pour que les chances d’être réinfecté ne soient pas à zéro, surtout si les anticorps ont eu le temps de diminuer », ajoute-t-il.

Quelles seraient les chances de contracter le BA.2 demain matin si, par exemple, quelqu’un a attrapé Omicron il y a quelques mois ? L’état de la connaissance scientifique n’est pas encore clair, mais Benoît Barbeau estime qu’une personne a un risque de 20 ou 30 % d’être infectée à nouveau par le sous-variant BA.2.

Une autre étude en provenance du Qatar suggère qu’une personne qui a attrapé Omicron a de 5 à 12 % de risque d’être réinfectée avec BA.2 après un mois et demi, souligne le Dr Donald Vinh, microbiologiste-infectiologue au CUSM. « C’est un taux élevé », dit-il.

Pierre Talbot, professeur au Centre Armand-Frappier Santé Biotechnologies de l’INRS, affirme de son côté que le même type d’immunité se développe avec BA.1 et BA.2 « Le système immunitaire a une mémoire immunologique, donc l’immunité va se réactiver s’il revoit un virus similaire, dit-il. C’est peu probable de réavoir une infection d’un des deux sous-variants ».

Il reste toutefois des zones floues, souligne le Dr Donald Vinh, car difficile de savoir si quelqu’un a par exemple contracté Delta ou Omicron en décembre comme les deux souches circulaient à ce moment. « Si nous n’avons pas été infectés par Omicron mais plutôt avec Delta, il y a un risque élevé d’attraper [un sous-variant], dit-il. Les personnes qui n’ont pas été infectées par BA.1 sont sous la menace de l’avoir cette fois-ci, et ils peuvent tomber malades ».

Quelle virulence ?

Lionel Berthoux, professeur de virologie et maladies infectieuses au département de biologie médicale de l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR), met de son côté en garde contre ce qui est considéré comme une période de trois mois d’immunité.

« En réalité, deux semaines après une infection ou un vaccin, nous avons un niveau d’immunité à son maximum et, ensuite, cela va diminuer progressivement au cours des mois. Ça diminue plus vite après un vaccin qu’après une infection naturelle, dit-il. Mais il n’y a pas de date magique avant laquelle on serait complètement protégé. Ça ne marche pas du tout comme ça et c’est un mauvais message que la Santé publique envoie ».

Quelqu’un peut être exposé à nouveau au virus mais les risques de complication sont faibles, pense-t-il. Selon lui, l’immunité des gens qui ont déjà été infectés par BA.1 va rester bonne. « Le sous-variant BA.2 ne va pas faire une vague aussi grosse que celle de décembre et janvier » dernier, croit-il.

Les données sur la virulence du BA.2 ne sont pas encore claires, mais il ne serait pas plus dangereux qu’Omicron. « La majorité des études indiquent qu’il n’est pas associé à des symptômes plus graves, mentionne Benoît Barbeau. Il y a même une étude qui suggérait qu’il était peut-être moins dangereux ».

Selon lui, il y a une « certaine immunité » au Québec, considérant la couverture vaccinale et le nombre de personnes qui ont été infectées. « Ça va certainement nous donner un coup de main face à BA.2 », dit-il. Cela peut protéger contre les risques d’infection et d’hospitalisation, croit-il, tout en ajoutant qu’il faut éviter d’être trop laxiste dans les mesures pour se protéger contre la COVID-19.

Le Dr Donald Vinh tempère toutefois qu’une couverture vaccinale à trois doses de 52 % dans la province n’est pas élevée. Il ajoute qu’il faut également prendre en considération le moment où la personne a eu sa dernière dose. « Si quelqu’un a eu une troisième dose il y a quatre mois, il se peut que l’immunité ait diminué et la personne peut se trouver à risque », pense-t-il.

Selon Benoît Barbeau, il ne faut pas penser que les variants ou sous-variants continueront à être moins virulents dans le futur, ou qu’ils seront équivalents à Omicron. « Il y a des chances que le prochain pourrait être plus dangereux, prévient Benoît Barbeau. On doit rester vigilants ».