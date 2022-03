Québec recense 14 décès de plus attribuables à la COVID-19

Les cas de COVID-19 continuent d’augmenter au Québec, alors que l’on rapporte jeudi 14 nouveaux décès attribués au virus et une hausse des hospitalisations.

On compte actuellement 1062 patients hospitalisés en lien avec cette maladie, une augmentation de 28 comparativement à mercredi. Cinquante-sept personnes se trouvent aux soins intensifs, une hausse de sept.

Le ministère de la Santé rapporte 2295 nouveaux cas. Ce nombre n’est toutefois pas représentatif de la situation puisque l’accès aux centres de dépistage est restreint à des groupes prioritaires.

Depuis le début de la pandémie, 951 295 infections ont été signalées, et 14 288 d’entre elles se sont avérées mortelles.

Un total de 119 732 tests rapides ont été autodéclarés jusqu’à maintenant sur la plateforme du gouvernement, dont 94 455 positifs. Pour la journée de mercredi, 1300 tests ont été déclarés, dont 1096 positifs.

Le ministère de la Santé indique que 16 436 analyses ont été effectuées mercredi et que le taux de positivité est de 15 %.

Pour ce qui est de la vaccination, 5585 doses ont été administrées dans les dernières 24 heures au Québec.

Chez les 5 ans et plus, 91 % ont reçu au moins une dose de vaccin contre la COVID-19, 87 % ont reçu au moins deux doses et 52 % ont reçu une troisième dose.