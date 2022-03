Les cas de COVID-19 explosent en Gaspésie et aux Îles de la Madeleine

La COVID-19 se propage à la vitesse de l’éclair en Gaspésie et aux Îles de la Madeleine. La région trône au sommet du nombre de cas actifs par 100 000 habitants au Québec. Le directeur régional de santé publique, le Dr Yv Bonnier-Viger, estime qu’il est « assez probable » que le variant BA.2 soit responsable de l’« augmentation importante » des infections.

La vague Omicron a frappé plus tard et moins fort la Gaspésie et les Îles de la Madeleine cet hiver. « On n’avait pas eu beaucoup de cas, explique le Dr Yv Bonnier-Viger. On a eu un grand plateau ensuite. Il est possible qu’on offre au BA.2 un terrain fertile. Comme il est déjà beaucoup plus contagieux que le BA.1, ça pourrait expliquer cette espèce d’explosions de cas. »

Une hypothèse « plausible » selon lui, mais qu’on ne peut confirmer pour le moment.

Le Laboratoire de santé publique du Québec effectue le séquençage des cas dans la province. « Ce qu’on nous a dit, c’est qu’on n’a pas la capacité — en tout cas, on ne l’avait pas fait encore — de pouvoir nous dire par région si c’était bien ça [le BA.2] », indique le Dr Bonnier-Viger.

Il y a une dizaine de jours, la Santé publique signalait que plus de 10 % des cas de COVID-19 au Québec étaient maintenant associés au BA.2.

L’augmentation des cas est particulièrement importante dans la MRC du Rocher-Percé et aux Îles de la Madeleine. Leurs taux de cas actifs par 100 000 habitants sont respectivement de 1327 et 1287,8, derrière celui de la MRC de la Minganie (1831), sur la Côte-Nord, le pire score au Québec.

Malgré tout, le Dr Bonnier-Viger n’est « pas trop inquiet ». « Nos hospitalisations n’augmentent pas trop, précise-t-il. Et on n’a pas plus de monde aux soins intensifs qu’on en avait. » Cette tendance s’observe aussi à l’échelle de la province, qui enregistre actuellement « une légère augmentation » des cas de COVID-19, fait-il remarquer.

Il reste que dans le contexte, le Dr Bonnier-Viger juge qu’il ne « serait pas une bonne idée » de lever maintenant l’obligation du port du masque. « Je ne pense pas qu’il y ait de décision qui doit être prise avant la mi-avril, estime-t-il. De toute façon, on verra bien comment le virus va évoluer dans ce temps-là. »

Pour limiter la transmission du virus, le directeur régional de santé publique invite ses concitoyens à porter le masque dans les lieux intérieurs, à pratiquer la distanciation et le lavage des mains, ainsi qu’à obtenir leurs doses de vaccins manquantes.

En Gaspésie et aux Îles de la Madeleine, 85,7 % des gens âgés de 5 ans et plus sont adéquatement vaccinés, selon les plus récentes données de l’Institut national de santé publique du Québec.