Québec a déploré lundi neuf nouveaux décès, pour un total de 14 182 vies perdues depuis le début de la crise sanitaire.

On compte actuellement 1077 hospitalisations, soit trois de plus que dimanche. Soixante et une personnes se trouvent aux soins intensifs, un déclin de deux.

Le gouvernement a témoigné de 670 nouvelles infections à la COVID-19, pour un total de 937 247 personnes infectées. Le nombre de nouveaux cas n’est cependant pas représentatif de la situation puisque l’accès aux centres de dépistage est restreint à des groupes prioritaires.

Un total de 108 063 tests rapides ont été autodéclarés jusqu’à maintenant sur la plateforme mise en place par le gouvernement, dont 84 481 positifs. Pour la journée de dimanche, 333 tests ont été déclarés, dont 265 positifs.

En ce qui concerne la vaccination, 4239 doses ont été administrées au Québec entre dimanche et lundi.