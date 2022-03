Des travailleurs de la santé atteints du syndrome post-COVID

Une simple grippe, la COVID-19 ? Pas du tout, martèle le Dr Gaston De Serres qui vient de publier, avec des collègues, une étude portant sur le syndrome post-COVID. Selon cette recherche, près de 68 % des travailleurs de la santé québécois infectés et hospitalisés durant les deuxième et troisième vague avaient toujours des symptômes de la maladie 12 semaines après leur infection. Ce pourcentage s’élève à 40 % chez les soignants contaminés et non-hospitalisés.

Des chiffres élevés, signale le Dr De Serres, microbiologiste-infectiologue à l’Institut national de santé publique du Québec. « C’est une belle illustration de comment c’est très différent de la grippe, dit-il. L’influenza, quand t’as fini, tu ne traînes pas les symptômes pendant des mois de temps. »

Plus de 6000 travailleurs de la santé du Québec ont été questionnés dans le cadre de cette étude, dont les résultats ont été rendus publics jeudi sur le site de prépublications MedRxiv. (Les résultats n’ont pas été révisés par des pairs.)

Parmi les symptômes persistants les plus souvent cités par les participants, la fatigue, la perte du goût ou de l’odorat, l’essoufflement, les problèmes cognitifs (ex. : brouillard cérébral et perte de mémoire), les maux de tête ainsi que les douleurs musculaires et articulaires.

Fait important : les travailleurs sondés dans l’étude ont été infectés entre le 14 novembre 2020 et le 29 mai 2021, une période durant laquelle la souche originale du virus circulait et le vaccin n’était pas encore nécessairement accessible. « On a très peu d’individus vaccinés parmi nos cas chez les travailleurs de la santé, dit le Dr Gaston De Serres. Pas parce qu’ils refusaient la vaccination, mais parce qu’elle n’était pas encore disponible. »

Les données de cette étude demeurent pertinentes, a fortiori pour les gens non-vaccinés, selon le Dr De Serres. « Évidemment, peut-être que l’Omicron, ayant une sévérité moins grande, le risque de développer un syndrome post-COVID est un peu plus faible, estime-t-il. Mais c’est clair qu’un peu plus faible, ça ne veut pas dire que c’est dix fois plus faible. Il ne faut pas se faire d’illusion sur le fait que l’Omicron, il n’y a aucun problème avec ce virus. C’est pas vrai. »

Les gens qui ont reçu deux ou trois doses de vaccin ne doivent toutefois pas s’alarmer à la lumière de ces résultats. « Il ne faut pas penser que les gens qui ont été vaccinés et qui font maintenant l’Omicron vont nécessairement avoir [des symptômes persistants dans les mêmes proportions] qu’on présente dans cet article-là », nuance-t-il.

Les chercheurs n’ont pas documenté la prévalence de la COVID longue chez les travailleurs de la santé après mai 2021, puisque l’étude était terminée. Impossible, donc, de savoir si les soignants aux prises avec des symptômes au moment de l’étude sont toujours accablés par ceux-ci.

Une étude attendue

La Dre Anne Bhéreur, elle, vit avec la COVID longue. Elle a contracté le virus en décembre 2020 lors d’une éclosion dans le milieu de soins palliatifs où elle travaillait. Près d’un an et demi plus tard, elle s’essouffle très rapidement, peine à se concentrer et doit composer avec une grande fatigue. Grâce à une imagerie par résonance magnétique, elle a finalement su en août qu’elle avait une atteinte cardiaque.

La Dre Bhéreur attendait avec impatience les résultats de l’étude du Dr De Serres et de ses collègues. « J’ai été atterrée par les résultats, dit-elle. Les chiffres sont encore plus élevés que les estimés conservateurs qu’on utilise. » Entre 10 et 30 % des personnes infectées souffriraient de la COVID longue, indique-t-elle.

Selon la Dre Bhéreur, ces données sont « très importantes », d’autant qu’elles sont « assez solides ». « On a vraiment un échantillon très grand parmi des gens qui ont eu un test positif à la COVID et à qui on a posé la question [des symptômes prolongés], explique-t-elle. Il ne s’agit pas de gens qui viennent d’un groupe de COVID longue, d’un échantillon biaisé au point de départ. »

Elle souligne aussi que les données recueillies 12 semaines après l’infection sont « très significatives » parce qu’à partir de ce moment, « la courbe d’amélioration des symptômes ralentit énormément » chez les gens souffrant de COVID longue. « On sait que probablement que ceux qui vont s’améliorer ensuite ça va être sur six mois à deux ans », dit-elle.

Les autorités doivent prendre conscience du « problème majeur qu’on a sur les bras », pense-t-elle. Plus de services doivent être offerts à ceux qui souffrent de ce problème, plaide la Dre Bhéreur. « On a amplement de données dans la littérature scientifique pour commencer à les soigner, même si on ne sait pas tout encore », conclut-elle.